Кабмин РФ подготовит доклад о допдоходах ряда отраслей, роста налогов не будет

Антон Силуанов. МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ при подготовке доклада о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса, учтет доводы компаний и изучит последствия для инвестклимата, никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент не готовится, сообщил журналистам глава Минфина РФ

"Правительство, в соответствии с поручением президента, подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. При рассмотрении этого вопроса будут тщательно изучены все обстоятельства, выслушаны доводы самих компаний, экспертов, просчитаны возможные последствия. Отдельно будет изучено возможное влияние тех или иных предложений на деловой климат", — заявил он.

"Никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит. Основные параметры налоговой системы после корректировки, которая вступит в силу с 1 января 2019 года, зафиксированы на 6 лет и меняться не будут", — добавил он.

"Алросы" и "Сибура". Помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину , предлагает, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости , это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля"