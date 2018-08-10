Условий для восстановления рубля пока недостаточно

На данный момент условий для коррекции рубля недостаточно. Несмотря на то что первые эмоции в связи с темой санкций на рынке в целом улеглись и основные распродажи в ОФЗ завершились, на что указывает в частности динамика индекса RGBI, на настроения продолжает давить неопределенность относительно того, будут ли приняты новые санкционные ограничения и какие именно.

Кроме того, для рубля появились новые негативные факторы, которые препятствуют восстановлению. Прежде всего, это усиление доллара на валютном рынке, которое накануне отправило в нокдаун валюты развивающихся рынков. Индекс доллара США поднялся к отметке 96 п. — до максимумов более чем за год. Это связано с последними статданными, в частности данными по рынку труда США, которые подтверждают мнение о том, что экономика США стабильна.

Еще один фактор давления — снижение котировок нефти, стоимость барреля Brent ходит вблизи $72. Негативное влияние здесь оказывает все тот же фактор усиления доллара, однако опасения перепроизводства на фоне угрозы торговых войн и замедления роста мировой экономики также вносят свой вклад. Фактором, сдерживающим снижение цен, остается ситуация вокруг сокращения добычи в Иране на фоне анонсированного возвращения санкций США. Поддержку котировкам «черного золота» в пятницу также оказал прогноз МЭА , согласно которому рост мирового спроса на нефть ускорится до 1,5 млн б/с в 2019 г.

По нашим оценкам, на будущей неделе рубль может делать попытки вернуться к отметке 65 за доллар. Однако не исключено, что «рубль-доллар» может временно консолидироваться в диапазоне 65-67. Динамику курса будут определять новости, касающиеся новых антироссийских санкций, данные о состоянии экономики США в свете динамики индекса доллара, а также стоимость нефти.