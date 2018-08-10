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Условий для восстановления рубля пока недостаточно
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Условий для восстановления рубля пока недостаточно 

Прайм 58 минут назад
На данный момент условий для коррекции рубля недостаточно. Несмотря на то что первые эмоции в связи с темой санкций на рынке в целом улеглись и основные распродажи в ОФЗ завершились, на что указывает в частности динамика индекса RGBI, на настроения продолжает давить неопределенность относительно того, будут ли приняты новые санкционные ограничения и какие именно.
Кроме того, для рубля появились новые негативные факторы, которые препятствуют восстановлению. Прежде всего, это усиление доллара на валютном рынке, которое накануне отправило в нокдаун валюты развивающихся рынков. Индекс доллара США поднялся к отметке 96 п. — до максимумов более чем за год. Это связано с последними статданными, в частности данными по рынку труда США, которые подтверждают мнение о том, что экономика США стабильна.
Еще один фактор давления — снижение котировок нефти, стоимость барреля Brent ходит вблизи $72. Негативное влияние здесь оказывает все тот же фактор усиления доллара, однако опасения перепроизводства на фоне угрозы торговых войн и замедления роста мировой экономики также вносят свой вклад. Фактором, сдерживающим снижение цен, остается ситуация вокруг сокращения добычи в Иране на фоне анонсированного возвращения санкций США. Поддержку котировкам «черного золота» в пятницу также оказал прогноз МЭА, согласно которому рост мирового спроса на нефть ускорится до 1,5 млн б/с в 2019 г.
По нашим оценкам, на будущей неделе рубль может делать попытки вернуться к отметке 65 за доллар. Однако не исключено, что «рубль-доллар» может временно консолидироваться в диапазоне 65-67. Динамику курса будут определять новости, касающиеся новых антироссийских санкций, данные о состоянии экономики США в свете динамики индекса доллара, а также стоимость нефти.
Прайм: последние новости
Акции компаний РФ из отраслей по "списку Белоусова" торгуются хуже рынка Сбербанк на этой неделе наблюдает низкий уровень спроса на обмен валюты, до $20 млн в день Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля
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