Росстат: ВВП России во втором квартале вырос на 1,8% год к году

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. ВВП России в физическом выражении во втором квартале 2018 года увеличился на 1,8% относительно соответствующего периода 2017 года. Такая предварительная оценка приводится в сообщении Росстата

Таким образом, данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития этого показателя.

Ранее в МЭР сообщали, что рост ВВП в годовом выражении в июне замедлился до 1,1% после роста на 2,2% в мае (оценка за май была повышена с 2,1%) и апреле. С учетом сильной статистики за апрель — май темп роста ВВП во II квартале, по оценке МЭР, увеличился до 1,8% в годовом выражении.

По данным Росстата, в I квартале 2018 года ВВП вырос на 1,3% в годовом выражении.

В 2017 году рост ВВП РФ, по оценке Росстата, составил 1,5%, однако МЭР ждет пересмотра динамики показателя до 2%. Прогноз роста ВВП на текущий год был понижен до 1,9% с 2,1%. В 2019 году, который, по мнению Минэкономразвития, в целом будет «сложным» из-за адаптации экономики к повышению НДС, рост замедлится до 1,4%. Ко II кварталу будущего года показатель в годовом выражении может оказаться ниже 1%, ожидает МЭР.