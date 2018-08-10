Центробанк ожидает роста годовой инфляции в августе

Специалисты Центробанка РФ отметили повышение НДС может повлиять на цены. Изменение НДС с 18% до 20% ожидается с января 2019 года и эксперты прогнозируют влияние на цены уже в этом году.

В обзоре указывается, что некоторые компании уже готовы поднять цены на ряд продукций. И все же к концу 2018 года инфляция ожидается в интервале 3,5%-4%. ЦБ также говорит о возможном временном увеличении годовой инфляции до 4% в 2019 году.

Причиной изменения эксперты называют повышение налога на добавленную стоимость. Также отмечается, что влияние прошедшего в России чемпионата мира по футболу 2018 года на инфляцию в стране не превысило 0,1 процентного пункта, пишет ТАСС

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк будет корректировать объем покупки иностранной валюты для ограничения волатильности курса рубля. Отмечается, что повышенная волатильность курса рубля является естественной реакцией на новости о новых потенциальных санкциях.

Фото: cbr.ru