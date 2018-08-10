Ещё
Центробанк ожидает роста годовой инфляции в августе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.06
$
67.40
76.75
77.15
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.28
–0.11 Золото
1213.92
+0.07 РТС
1065.08
–0.42
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1443
–0.0212
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Центробанк ожидает роста годовой инфляции в августе 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты Центробанка РФ отметили повышение НДС может повлиять на цены. Изменение НДС с 18% до 20% ожидается с января 2019 года и эксперты прогнозируют влияние на цены уже в этом году.
В обзоре указывается, что некоторые компании уже готовы поднять цены на ряд продукций. И все же к концу 2018 года инфляция ожидается в интервале 3,5%-4%. ЦБ также говорит о возможном временном увеличении годовой инфляции до 4% в 2019 году.
Причиной изменения эксперты называют повышение налога на добавленную стоимость. Также отмечается, что влияние прошедшего в России чемпионата мира по футболу 2018 года на инфляцию в стране не превысило 0,1 процентного пункта, пишет ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк будет корректировать объем покупки иностранной валюты для ограничения волатильности курса рубля. Отмечается, что повышенная волатильность курса рубля является естественной реакцией на новости о новых потенциальных санкциях.
Фото: cbr.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Силуанов: правительство и ЦБ следят за ситуацией на рынках Падение рубля не вызвало повышенного спроса на валюту среди россиян Рублю удалось отыграть половину утреннего падения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе264
США могут заставить Россию отказаться от доллара391
Россия нашла управу на Данию41
Пенсионерам запретят продавать квартиры364
Американская ловушка: рубль ушел в пике386
Видео
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение