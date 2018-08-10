Как уйти от американской зависимости

Российское правительство всегда неохотно комментировало темы, которые могли бы теоретически произойти в будущем. А могли бы и не произойти. Однако на этот раз терпение главы кабинета министров, кажется, лопнуло. Дмитрий Медведев заявил, что в случае усиления санкций против России, Москва будет на это реагировать. Какие рычаги давления можно при этом задействовать — разбирался News.ru.

Россия может прибегнуть, по мнению Медведева, как к экономическим, так и к политическим методам, т.к. те призывы из США, которые мы слышим в последние дни, расцениваются как объявление экономической войны. При этом экономическая война против России как таковая ведётся уже не первый год — всё началось с санкций ещё в 2014 году. Но понимает ли это Америка? И доносятся ли до неё наши речи? Остаётся непонятным. Эпоха мюнхинской речи Владимира Путина в 2007 году, когда Запад молниеносно реагировал на заявления Москвы, кажется, ушла в далёкое прошлое.

Медведев признал, что санкции США сказываются как на общем самочувствии экономики, так и на движении курса валют. Но недавний обвал фондового и валютного рынков по большому счёту доказал неготовность России противостоять новым санкциям и любым вызовам. Как таковая ситуация в экономике, конечно, стабилизировалась благодаря мерам ЦБ и правительства, однако любая западная инициатива сбивает финансовое благополучие страны с ног.

Примечательно, что российский премьер заявил, что в деле борьбы с санкциями мы не одиноки. Под давлением Вашингтона находится и наш ближайший сосед — Китай, экономика которого терпит огромные убытки от введения пошлин в ходе торговой войны, объявленной Дональдом Трампом

Global Look Press/ Xinhua /Wang Ying

Нью-Йоркская фондовая биржа

При этом сложившуюся ситуацию с рублём российский регулятор считает естественной. Финансовый рынок реагирует понижением курса рубля на фоне обсуждения санкционных ограничений. Однако в ЦБ уверены, что всё это имеет лишь временный характер, т.к. рублю оказывается поддержка благодаря продажам экспортной валютной выручки. Банк России заявил, что готов корректировать ежедневный объём покупки валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила. Всё это говорит о том, что у Центробанка достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт считает, что санкции являются эффективным инструментом для того, чтобы побудить Россию изменить своё поведение в лучшую сторону. При этом дипломат отметила, что Вашингтон в своей санкционной политике по-разному подходит к каждой стране. Так что, возможно, то, что подходит для одной страны, не обязательно подходит для другой, сказала Науэрт. Иными словами, что русскому хорошо, то немцу — смерть.

Примером отличного поведения государства после санкций в США считают Северную Корею. Именно ограничения, по мнению Науэрт, привели в итоге Пхеньян за стол переговоров. Но Россия — не КНДР, и мы не развиваем целенаправленно военные программы, которые в будущем могут стать предметом торга с Вашингтоном, да и как таковой идеи-фикс по дружбе с США тоже, увы, нет. Однако политика высверливания, проводимая США, даже в случае с такой упёртой страной, как Северная Корея, дала свой эффект — санкции, длящиеся десятилетиями, в итоге смогли сдвинуть с места ситуацию, казавшуюся ещё год назад безвыходной.

Однако остаётся непонятным, в каких странах подобный санкционный набор, по мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, сработал.

«Что же это за набор-то, при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США?» — написала она на своей странице в Facebook, сопроводив пост 22 эмодзи.

Что есть у России

В России давно назрела необходимость ослабить зависимость от США. А нынешняя ситуация как раз может подтолкнуть Москву отказаться от расчётов в долларах. К сожалению, ответ России может быть лишь ассиметричным. Конечно, можно было бы не реагировать на подобные провокации, но, похоже, не на этот раз.

Сам двусторонний товарооборот между Россией и США сейчас находится на крайне низком уровне, и практика показывает, что он будет лишь снижаться в дальнейшем. Более выгодными и перспективными для Москвы являются европейские и азиатские рынки.

Такие металлы, как титан и никель, крайне нужны Америки, а Россия является тем поставщиком этих природных ископаемых, с которым тягаться никто другой не может. Однако США — важный импортёр для России, и ситуация с алюминием показала, что оперативно перестроиться на иные рынки сбыта не получится. Но наша страна вполне может себе позволить повлиять на американское производство, прекратив столь важные для Вашингтона поставки.

facebook.com/NornickelRU

Значимым сегментом партнёрства является и космическая сфера. Россия поставляет для NASA ракетные двигатели, снабжая тем самым всю космическую отрасль. И прекращение партнёрства будет для Америки большим ударом. Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 не имеющий аналогов в мире двигатель РД-180 для ракет Atlas V и оценивалось примерно в $ 1 млрд, было заключено ещё в 1997 году. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с Россией ввёл запрет на закупку и использование РД-180 после 2019 года. Но затем отменил это решение, когда стало ясно, что свои аналогичные двигатели в течение ближайших лет США не создадут.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не исключал, что нужно ограничивать сотрудничество с Вашингтоном в космосе и экспорте российского титана, который используется авиакомпаниями Boeing и Airbus.

В нулевые годы российская власть на фоне роста цен на нефть и притока масштабных инвестиций с Запада поверила, что худшие времена в истории России позади. США и Евросоюз России больше не враги, они уважают законные российские интересы. Россия — часть глобального рынка. В 2013 году Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире. Вообще, Россия не хуже Германии, США или Японии. Только немного беднее, так как есть некоторые проблемы с производительностью труда.

Однако в 2014 году ситуация снова изменилась, Россия опять стала мишенью для давления со стороны Запада. Договориться в принципе не получается. В итоге в Кремле могут просто сдать нервы, и Владимир Путин может просто объявить мораторий на выплату суверенных и корпоративных долгов в пользу США и их союзников, а также аналогичный мораторий на дивиденды по российским акциям и ADR.

Россия, кстати, к этому сценарию почти готова, портфель американских бондов ЦБ РФ практически полностью продал.

Жёсткие заявления Медведева означают, что Россия считает вполне реальным принятие со стороны США самых жёстких финансовых санкций. В последней версии американский законопроект предполагает ограничения операций в долларах наших банков. Это неизбежно создаст на какой-то период трудности для наших компаний и граждан. В этом случае Россия может полностью отказаться от расчётов в долларах и таким образом ликвидировать зависимость от США. Надо признать, что зеркальных финансовых ответов наша страна сделать не может. Поэтому ответ России может быть асимметричным, в партнёрстве с другими странами, например, с Китаем, который сейчас испытывает серьёзное давление со стороны США в торговых вопросах.

В контексте тезиса премьер-министра о том, что дальнейшее усиление санкций против России со стороны США в нашей стране будут расценивать как объявление экономической войны, надо понимать, что по факту двухсторонний товарооборот между США и РФ на текущий момент просто минимален, если сравнивать товарооборот между РФ и ЕС или РФ и КНР. Что-то противопоставить американским инициативам о санкционном давлении на Россию надо и какой-то пропорциональный ответ напрашивается, но разумнее, на мой взгляд, быть выше и не отвечать на эти геополитические выпады ровным счётом никак.

В недалёком прошлом на санкции со стороны стран Европейского союза наше правительство ответило, с их точки зрения, пропорционально, введя запрет на ввоз в РФ определённой группы товаров народного потребления, чем, наверное, и навредила европейскому бизнесу в значимой силе и морально и денежно, но с США такие санкции сложны в силу природы двухсторонних торговых связей между нашими странами.

Можно ввести запрет на поставки в США стратегически важных для ряда отраслей редкоземельных металлов и полезных ископаемых, благо в нашей земле находится практически вся таблица Д. И. Менделеева, и огромное количество стран не могут с нами конкурировать по ряду таких металлов, как титан, никель и другие, крайне необходимые в современных производствах и отраслях.

Можно полностью прекратить поставки в США наших ракетных двигателей для NASA и всей космической отрасли в США. Пускай вон летают на продукции корпорации Tesla, может, и до Марса быстрее долетят. А то как санкции из Вашингтона, так пожалуйста, а как ракетные двигатели, так, невзирая на санкции, сразу бегут к НПО «Энергомаш» и покупают двигатели типа РД-180. Вот совсем недавно американская компания United Launch Alliance и российский НПО «Энергомаш» подписали новый контракт на поставку двигателей из России аж до 2020 года, хотя ранее уже официальный Вашингтон запрещал американским компаниям приобретать и использовать российские ракетные двигатели. Однако потом, после введения запрета на покупку продукции у НПО «Энергомаш», американские конгрессмены прониклись заботой о американских космических разработках и вспомнили, что свои американские двигатели в течение ближайших трёх-пяти лет США не создадут, и запрет сразу же сняли. И только подумайте, после этого компания United Launch Alliance стала инициатором новых договоров на поставки ракетных двигателей из России, не просто так, а по просьбе НАСА и Пентагона . Это просто цирк.

Заявление российского премьера о возможном начале экономической войны между Россией и США после введения санкций как минимум спорно. Во-первых, представляется, что эта война уже идёт, а во-вторых, учитывая разницу в весовых категориях оппонентов, это больше похоже на заведомо проигрышное противостояние. По данным МВФ, к концу 2017 года ВВП США составлял $19,3 трлн, а ВВП России — всего $4 трлн. При этом, если рассматривать товарооборот между двумя странами, то для России торговля с США важней, чем торговые отношения с Россией для США. В общем экспорте России США занимает примерно 3%, а Россия в общем экспорте США даже не дотягивает даже до 1%.

Не стоит забывать о технологической зависимости России от США, которую видно по структуре американо-российского товарооборота. Россия в основном закупает у США высокотехнологичную продукцию, а продает по большей части сырьё. Можно отдельно сказать о ракетных двигателях РД-180, которые покупают у нас американцы, но и здесь в случае отказа продавать их США скорее пострадает наша промышленность. Поэтому сложно представить, что именно наша страна может противопоставить в экономической войне с США.

Премьер России заявил о возможности ответа в других плоскостях, но что конкретно имеется в виду. Вопросы международной безопасности в общих интересах, поэтому сотрудничество по этому направлению всегда будет за скобками экономики.

Так что более вероятным сценарием развития событий будет дальнейшее экономическое давление со стороны США на Россию под разными предлогами. Возможны определённые периоды потепления в отношениях по вопросам безопасности, привязанными к внутриполитическому ландшафту в США. Особенно острой в такой конфигурации может стать осень 2018 года. В США 6 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и главной темой в предвыборной гонке, с высокой вероятностью, может стать противостояние «российской угрозе». А то, что мы видим сейчас, может быть лишь началом этой гонки.

На отечественном валютном рынке уже неделю преобладают панические настроения. Инвесторы опасаются новых санкций со стороны США, которые могут коснуться банковского сектора России. При этом помимо американских чиновников масла в огонь подливают российские политики. Накануне Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции против России — это экономическая война. То есть дал понять, какая риторика преобладает в политических кругах.

Валютная пара доллар/рубль может продолжить рост до 70 рублей, при этом говорить о технике сейчас не совсем корректно. В текущих условиях она не работает. Однако, возможно, стабилизация курса начнётся после предстоящих выходных, когда страсти утихнут, но при условии, что не будет новых подробностей относительно санкций или других громких заявлений.