«Эрикссон» добавит около 300 рабочих мест в США, чтобы удовлетворить растущий спрос на 5G

10 августа — Прокомпинфо. Производитель мобильного телекоммуникационного оборудования «Эрикссон» заявил, что добавит около 300 рабочих мест в США, чтобы удовлетворить растущий спрос на оборудование 5G следующего поколения.

Он сказал, что планирует нанять инженеров и специалистов по искусственному интеллекту.

«Это является частью увеличения инвестиций в НИОКР. Это не значит, что мы сокращаем (персонал) где-то еще, чтобы сделать это», — сказал исполнительный директор Borje Ekholm.

Многие инвесторы ожидают, что шведская компания выиграет от нового цикла модернизации сети, так как спрос на 5G стартует в конце этого года или в начале 2019 года, начиная с Соединенных Штатов.

После широкой реструктуризации и выхода из топ-менеджмента «Эрикссон» занимается сокращением расходов на сети операторами связи, но при этом добавил новых сотрудников в области исследований и разработок, чтобы быть готовым удовлетворить возможный спрос на сети 5G.

Компания, которая имеет около 95 000 сотрудников по всему миру, также заявила, что построит свои первые 5G станции в Соединенных Штатах к концу этого года.

Как крупнейший в мире поставщик средств мобильной связи «Эрикссон» конкурирует с более крупными игроками телекоммуникационного оборудования Huawei из Китая и Финской Nokia.

Nokia в прошлом месяце заявила, что выиграла сделку на 3,5 миллиарда долларов с T-Mobile, третьим по величине оператором мобильной связи в США. Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком «Эрикссон», на который приходится около 25 процентов его доходов.

Ekholm отказался комментировать свою долю рынка в этом году, но сказал: «У нас очень хороший импульс в наших отношениях с клиентами».

В прошлом месяце компания опубликовала неожиданный поворот к скромной операционной прибыли, ссылаясь на рост продаж в Северной Америке.