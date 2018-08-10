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«Эрикссон» добавит около 300 рабочих мест в США, чтобы удовлетворить растущий спрос на 5G
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«Эрикссон» добавит около 300 рабочих мест в США, чтобы удовлетворить растущий спрос на 5G 

ProComp.info 1 час назад
Фото: ProComp.info
10 августа — Прокомпинфо. Производитель мобильного телекоммуникационного оборудования «Эрикссон» заявил, что добавит около 300 рабочих мест в США, чтобы удовлетворить растущий спрос на оборудование 5G следующего поколения.
Он сказал, что планирует нанять инженеров и специалистов по искусственному интеллекту.
«Это является частью увеличения инвестиций в НИОКР. Это не значит, что мы сокращаем (персонал) где-то еще, чтобы сделать это», — сказал исполнительный директор Borje Ekholm.
Многие инвесторы ожидают, что шведская компания выиграет от нового цикла модернизации сети, так как спрос на 5G стартует в конце этого года или в начале 2019 года, начиная с Соединенных Штатов.
После широкой реструктуризации и выхода из топ-менеджмента «Эрикссон» занимается сокращением расходов на сети операторами связи, но при этом добавил новых сотрудников в области исследований и разработок, чтобы быть готовым удовлетворить возможный спрос на сети 5G.
Компания, которая имеет около 95 000 сотрудников по всему миру, также заявила, что построит свои первые 5G станции в Соединенных Штатах к концу этого года.
Как крупнейший в мире поставщик средств мобильной связи «Эрикссон» конкурирует с более крупными игроками телекоммуникационного оборудования Huawei из Китая и Финской Nokia.
Nokia в прошлом месяце заявила, что выиграла сделку на 3,5 миллиарда долларов с T-Mobile, третьим по величине оператором мобильной связи в США. Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком «Эрикссон», на который приходится около 25 процентов его доходов.
Ekholm отказался комментировать свою долю рынка в этом году, но сказал: «У нас очень хороший импульс в наших отношениях с клиентами».
В прошлом месяце компания опубликовала неожиданный поворот к скромной операционной прибыли, ссылаясь на рост продаж в Северной Америке.
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