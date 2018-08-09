Индекс Мосбиржи полностью отыграл утреннее падение и вырос на 0,72%

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. Индексы Мосбиржи и РТС закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,72%, до 2309,58 пункта, РТС опустился на 1,48%, до 1097,33 пункта, следует из данных торгов.

Таким образом, акции российских компаний к концу торгов отыграли значительную часть утреннего падения, обусловленного опасениями новых санкций США. Так, в начале торгов 9 августа падение индекса Мосбиржи достигало 1,55%, а РТС падал на 3,65%, до 1073,15 пункта, опустившись ниже отметки 1100 пунктов впервые с 19 июня.

Основное давление на акции российских компаний и рубль оказывали сообщения о том, что администрация США с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента , через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.

В четверг рубль также снижался к основным валютам на новостях о санкциях, однако к вечеру отыграл более половины утреннего падения. Так, курс доллара к 19:00 мск сократил рост до 66,4 рубля, что на 86 копеек выше закрытия торгов 8 августа, а евро подорожал до 76,83 рубля, что на 70 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Для сравнения, ранее в четверг курс доллара достигал отметки в 66,72 рубля, а евро — 77,33 рубля.

При этом на открытии торгов доллар превысил отметку 66 рублей впервые с ноября 2016 года, а евро оказался выше 77 рублей впервые с 16 апреля — спустя несколько дней после введения апрельских санкций США.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,03% — до $72,26 за баррель.