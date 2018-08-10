С кого ещё власти стрясут деньги

Чтобы изыскать дополнительные средства на исполнение майских указов, было решено изъять у крупнейших российских металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей. Экономист Михаил Делягин рассказал News.ru, с кого ещё государство сможет стрясти деньги.

«Эта инициатива производит впечатление какого-то отклонения от нормы. Потому что я не понимаю, зачем правительству нужно полтриллиона рублей. По официальным данным Минфина , по состоянию на 1 июля без движения неиспользованные остатки средств в федеральном бюджете составляют 8 трлн рублей. Причём за первое полугодие данная сумма увеличилась на 1,9 трлн рублей. Зачем этим людям ещё полтриллиона рублей, когда они не знают что делать с 8 трлн рублей, я понять не могу», — отметил Делягин.

По его словам, если государству действительно необходимо у кого-то что-то отобрать, то, наверное, стоит начать с коррупционеров. Он считает, что было бы неплохо ввести стандартные нормы борьбы с коррупцией, которые позволяют действительно изымать серьёзные деньги.

«Я думаю, что если бы ввели стандартные вещи, что у семьи (в широком смысле этого слова) члена организованной преступной группировки, не сотрудничающего со следствием, могут изыматься все активы, включая добросовестно приобретённые и оставлять некий социальный минимум, то тогда бы речь шла не о том у кого отнять полтриллиона, а куда деть еще 8 трлн рублей», — сказал он.