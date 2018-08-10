Силуанов: никаких решений о повышении налогов в отдельных секторах экономики нет

По его словам, правительство в соответствии с поручением президента подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения валютного курса. Отдельно кабмин рассмотрит разные предложения, влияющие на деловой климат.