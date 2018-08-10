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Силуанов: никаких решений о повышении налогов в отдельных секторах экономики нет
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Силуанов: никаких решений о повышении налогов в отдельных секторах экономики нет 

Говорит Москва 35 минут назад
По его словам, правительство в соответствии с поручением президента подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения валютного курса. Отдельно кабмин рассмотрит разные предложения, влияющие на деловой климат.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что помощник президента Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину предложил увеличить налоговую нагрузку на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический секторы на 500 млрд рублей.
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