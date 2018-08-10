Владелец «Нефтегазхолдинга» попросил для Хабаровского НПЗ 50 миллиардов рублей из бюджета

Бывший президент «Роснефти» , владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов обратился в правительство с просьбой предоставить льготы Хабаровскому НПЗ. Об этом сегодня, 10 августа, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Худайнатов попросил предоставить НПЗ «региональный коэффициент», который уже получили некоторые заводы в рамках завершения налогового маневра.

«Последний предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и рост НДПИ в 2019–2024 годах (законопроект о маневре в августе подписал президент Владимир Путин ). При обнулении пошлин НПЗ лишаются так называемой таможенной субсидии, но для отдельных заводов ее решено было вернуть через возвратный акциз. При этом заводы, расположенные далеко от рынков сбыта, получили региональные повышающие коэффициенты — увеличенный возвратный акциз», — привели обращение экс-главы «Роснефти» журналисты.

Директор департамента налоговой политики минфина Алексей Сазанов отметил, что благодаря маневру от нефтяных компаний в бюджет поступит 1,6 триллиона рублей дополнительных доходов, часть из которых — 600 миллиардов, правительство вернет компаниям субсидиями.

Просьба о поддержке Хабаровского НПЗ уже рассматривали в середине июля. Вице-премьер Дмитрий Козак , курирующий ТЭК, поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос до 1 сентября. Кроме этого, «Нефтегазхолдинг» попросил предоставить Хабаровскому НПЗ повышающий коэффициент 2 или хотябы 1,6, в то время, как региональные повышающие коэффициенты, предусмотренные законом о налоговом маневре, варьируются от 1,05 для Омской области и Алтая до 1,5 для Красноярского края и Хакасии и зависят от степени удаленности заводов от экспортных рынков. Как сообщил РБК источник, Хабаровскому НПЗ отказали.

«В 2017 году Хабаровский НПЗ переработал 4,7 миллионов тонн нефти. С учетом возвратного акциза для среднего завода 3 тысячи рублей на тонну и повышающего коэффициента, о котором просит Худайнатов (1,6–2) в ходе завершения налогового маневра в 2019–2024 годах он может дополнительно получить 30–50 миллиардов рублей возвратного акциза (с учетом постепенного снижения экспортных пошлин в течение пяти лет и соответствующего роста возвратного акциза), а затем по 8,5–14 миллиарда рублей в год», — подсчитал аналитик Андрей Полищук

Как отметили журналисты, кроме завода Худайнатова в Хабаровском крае есть Комсомольский НПЗ «Роснефти», который при удовлетворении просьбы также получит повышающий коэффициент. Поэтому, региональный коэффициент — единственная мера стимулирования переработки.

«Минфин посчитал выпадающие доходы из-за льгот для Хабаровского и Комсомольского НПЗ слишком большими и выступил против этой идеи», — рассказали собеседники РБК.

Как журналистам уточнил близкий к компании источник, Хабаровский НПЗ изначально не получил повышающий коэффициента из-за близкого расположения предприятия к портам, а поддержка давалась лишь заводам, находящимся далеко от экспортных рынков сбыта.

Также в РБК добавили, что Хабаровский НПЗ просит поддержать председатель правления крупного кредитора завода — Сбербанка Герман Греф , который выдал заводу десятилетний кредит на 44,5 миллиарда рублей.

«В июле Греф направилПутину письмо заявив, что налоговый маневр в нынешнем виде может привести к неокупаемости инвестиций в модернизацию НПЗ и даже к банкротству ряда средних заводов. Греф упомянул Хабаровский НПЗ среди клиентов банка. Весной глава Сбербанка беспокоился, что из-за налогового маневра банк может оказаться владельцем множества НПЗ», — добавили в РБК.