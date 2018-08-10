Акции металлургических компаний подешевели на фоне предложения помощника Путина 

Акции «Норильского никеля», «Полюса», НЛМК и других металлургических компаний подешевели на открытии торгов Московской биржи на фоне предложения помощника президента Андрея Белоусова увеличить налоговую нагрузку на металлургов.
Бумаги горно-металлургической компании «Норникель» падали в цене почти на 4,7%, производителя золота «Полюс» — на 4,3%, сталелитейной группы НЛМК — на 3,5%. Стоимость акций алмазодобывающей «Алросы» снизилась на 6,3%.
В четверг стало известно о том, что Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список компаний, которым помощник Путина предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур».
Владелец одного из крупнейших в России производителей металла — НЛМК и президент ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин раскритиковал предложение Белоусова. «Предложенный метод формирования дополнительной налоговой базы выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить», — подчеркнул Лисин в заявлении, с которым ознакомились «Ведомости».