Российский рынок не устоял перед внешним негативом

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика» Российский рынок завершает неделю на минорной ноте. Волна продаж прокатилась по всем мировым площадкам, и тот отскок, которые российские акции смогли совершить в четверг, был полностью нивелирован.

Более того, бумаги некоторых эмитентов даже обновили минимумы, а рублевым индекс Мосбиржи в минусе на 1,7%.

Акции "Сбербанка" сегодня теряют около 5%, ВТБ — почти 4%. Чуть лучше, как и накануне, выглядят бумаги частных компаний, однако и они ушли в минус.

В целом, ситуация на рынках крайне напряженная. Сегодня падает даже американский рынок акций, который до этого стоял «скалой» и назывался некоторыми экспертами «тихой гаванью».

Снова в умах инвесторов всплывают воспоминания, ведь на дворе август года, который заканчивается на цифру 8.

Возможно, мы стоим на пороге грандиозного обвала. В целом, американцам выгодно устроить панику на финансовых рынках, поскольку обычно в таких ситуациях инвесторы начинают покупать долговые бумаги США, и доходность снижается.

Учитывая, что у США колоссальные бюджетные расходы, занимать по высокой ставке — крайне проблематично с точки зрения обслуживания долгов в будущем.

Впрочем, возможен и другой вариант, когда инвесторы, наоборот, побегут из доллара. И это можно будет считать локальной победой Китая в торговой войне.