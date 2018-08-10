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Российский рынок не устоял перед внешним негативом
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Российский рынок не устоял перед внешним негативом 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 августа — «Вести. Экономика» Российский рынок завершает неделю на минорной ноте. Волна продаж прокатилась по всем мировым площадкам, и тот отскок, которые российские акции смогли совершить в четверг, был полностью нивелирован.
Более того, бумаги некоторых эмитентов даже обновили минимумы, а рублевым индекс Мосбиржи в минусе на 1,7%.
Акции "Сбербанка" сегодня теряют около 5%, ВТБ — почти 4%. Чуть лучше, как и накануне, выглядят бумаги частных компаний, однако и они ушли в минус.
В целом, ситуация на рынках крайне напряженная. Сегодня падает даже американский рынок акций, который до этого стоял «скалой» и назывался некоторыми экспертами «тихой гаванью».
Снова в умах инвесторов всплывают воспоминания, ведь на дворе август года, который заканчивается на цифру 8.
Возможно, мы стоим на пороге грандиозного обвала. В целом, американцам выгодно устроить панику на финансовых рынках, поскольку обычно в таких ситуациях инвесторы начинают покупать долговые бумаги США, и доходность снижается.
Учитывая, что у США колоссальные бюджетные расходы, занимать по высокой ставке — крайне проблематично с точки зрения обслуживания долгов в будущем.
Впрочем, возможен и другой вариант, когда инвесторы, наоборот, побегут из доллара. И это можно будет считать локальной победой Китая в торговой войне.
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