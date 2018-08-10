Трамп начал «крушить» валюты союзников России

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Курс турецкой лиры рухнул после заявления Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Турецкая лира резко подешевела по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа об удвоении пошлин на ввоз алюминия и стали.
По состоянию на 16.22 мск курс доллара по отношению к турецкой лире вырос на 16,6% и составил 6,46 лиры за доллар. Это исторический минимум, передает РИА «Новости».
>> Американская ловушка: рубль ушел в пике
Ранее в пятницу Трамп объявил об увеличении пошлин на на сталь и алюминий из Турции в два раза.
Ранее США ввели санкции против турецкого министра юстиции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу из-за задержанного американского пастора Эндрю Брансона.
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