Трамп начал «крушить» валюты союзников России

Курс турецкой лиры рухнул после заявления Трампа

Турецкая лира резко подешевела по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа об удвоении пошлин на ввоз алюминия и стали.

По состоянию на 16.22 мск курс доллара по отношению к турецкой лире вырос на 16,6% и составил 6,46 лиры за доллар. Это исторический минимум, передает РИА «Новости»

Ранее в пятницу Трамп объявил об увеличении пошлин на на сталь и алюминий из Турции в два раза.