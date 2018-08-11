Донские отделения партий потратили 3,7 миллионов рублей на агитацию перед выборами в Заксобрание

Избирательная комиссия Ростовской области опубликовала отчет партий о расходах на агитацию перед выборами в донское Заксобрание. Всего было потрачено около 3,7 миллионов рублей. В десятки раз больше других тратит «Единая Россия» . Всего в избирательный фонд «ЕР» поступило 30 миллионов рублей.

— «Единая Россия» потратила на изготовление агитационных материалов 3 миллиона 165 тысяч рублей, — следует из документов, опубликованных на портале правовой информации Ростовской области.

На втором месте по тратам — «Коммунисты России» с куда более скромной цифрой в 159 тысяч рублей. На третьем — «Народный Альянс» — 149 тысяч.

Что касается суммы пожертвований в избирательные фонды, то на втором месте после «ЕР» — «Справедливая Россия» с 9 миллионами и ЛДПР с 6 миллионами. Однако в пункте «израсходовано средств на агитацию» у «СР» и ЛДПР стоит прочерк.

День выборов назначен на 9 сентября.