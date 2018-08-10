Ещё
ЕК одобрила план Словении продать 50% крупнейшей банковской группы страны NLB к концу года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.05
$
67.39
76.65
77.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.77
–0.38 Золото
1216.30
+0.13 РТС
1067.12
+0.33
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1425
–0.0230
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

ЕК одобрила план Словении продать 50% крупнейшей банковской группы страны NLB к концу года 

Прайм 54 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила новые сроки продажи Словенией 75% минус 1 акция Nova Ljubljanska Banka (NLB) к концу 2019 года, из которых не менее 50% плюс 1 акция должны быть проданы к концу текущего года, говорится в сообщении ЕК.
Продажа Словенией 75% минус 1 акция NLB еще к концу 2017 года была частью плана реструктуризации банка, в обмен на реализацию которого Еврокомиссия одобрила в 2013 году оказание властями страны государственной помощи этому банку в размере примерно 2,3 миллиарда евро. Однако с продажей акций банка произошла задержка. Теперь Словения представила новые планы, которые рассматривала ЕК.
"Еврокомиссия одобряет новый пакет обязательств Словении по Nova Ljubljanska Banka Новый пакет обязательств, предложенный Словенией, включает в себя строгие сроки завершения продажи 75% минус 1 акция NLB", — говорится в релизе, где уточняется, что в связи с этим ЕК сохраняет свое разрешение на оказанную ранее банку госпомощь. Словения, по информации ЕК, намерена продать не менее 50% плюс 1 акция банка к концу 2018 года и сократить к концу 2019 года долю до 25% плюс 1 акция.
Если Словения не выполнит эти обязательства, будет назначено специальное трасти, которое возьмет на себя процесс продажи акций. Помимо реализации акций, было пролонгировано действие прежних обязательств по этому банку, в частности, в сфере ведения им кредитной деятельности. Банк также не должен будет вновь входить в тот бизнес, который он продал, не должен будет совершать приобретений. Также в этом пакете есть и дополнительные меры, в частности, закрытие отделений кредитной организации в стране.
В целом, рассмотрев новый план, связанный с NLB, Еврокомиссия пришла к выводу, что он «достаточен, чтобы развеять сомнения ЕК относительно долгосрочной жизнеспособности NLB и искажений конкуренции на словенском банковском рынке», говорится в релизе.
NLB является крупнейшей банковской группой Словении. Он получил три транша государственной рекапитализации: 250 миллионов евро в марте 2011 года, 383 миллиона евро в июле 2012 года и 1,558 миллиарда евро в декабре 2013 года, а также другую госпомощь. Еврокомиссия в декабре 2013 году одобрила эту господдержку в обмен на реализацию плана реструктуризации банка.
Прайм: последние новости
Акции компаний РФ из отраслей по "списку Белоусова" торгуются хуже рынка Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля В Африке может появиться единая валюта и общий центробанк в 2043 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России89
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе667
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС88
Россия нашла управу на Данию63
США могут заставить Россию отказаться от доллара411
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение