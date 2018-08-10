Пятнадцать важных событий будущей недели: Россия — главный ньюсмейкер

На этой неделе доллар и евро резко скакнули вверх к рублю, в связи с чем ожидания будущей недели могут быть связаны со статистикой по России. Такая статистика будет, и причем достаточно важная. Из других стран, преимущественно из США и Европы, на следующей неделе поступит тоже ряд важных новостей для валютного рынка. Из нашего обзора вы узнаете:

• Какая статистика по российской экономике выйдет на следующей неделе и как она может повлиять на рубль?

• Почему среда и пятница станут самыми важными днями недели с информационной точки зрения?

• Годовщину какого негативного события мы отмечаем в пятницу, 17 августа? (И было ли это событие таким уж негативным?)

Понедельник

В понедельник, 13 августа, важные данные на рынок придут только из России. Министерство финансов РФ в понедельник опубликует ежемесячную статистику за июль об исполнении госбюджета. Из этой статистики мы узнаем о доходах, расходах и профиците или дефиците государственного бюджета РФ за июль. Напомним, что в первый месяц лета 2018 года доходы федерального бюджета РФ выросли на 25% к маю, до 8,62 трлн руб., а расходы бюджета — только на 20% к маю, до 7,75 трлн руб. Мы полагаем, что статистика окажет не самое сильное влияние на рубль, однако, на фоне новостей об ужесточении антироссийских санкций США, любой позитив может стать для рубля полезным.

Курс рубля на следующей неделе может быть весьма волатильным. Мы считаем, что вероятное значение пары USD/RUB на следующей неделе может быть в рамках 65,5-67,5 руб., а пары EUR/RUB — в границах 76-77 руб.

Вторник

Во вторник, 14 августа, мы узнаем о состоянии рынка труда в Великобритании. Будут опубликованы данные по безработице и динамике средней заработной платы за июнь. Рынок ожидает, что в июне безработица составила 4,2%, как и месяцем ранее. Вероятный коридор значений пары GBP/USD составит $1,27-$1,28 за фунт стерлингов.

В еврозоне будут опубликованы данные по ВВП за II квартал 2018 года. Рынок ожидает, что во II квартале ВВП еврозоны вырос на 2,1% в годовом исчислении, то есть темпы роста ВВП остались такими же, как за I квартал. Также будет опубликована статистика по промышленному производству в еврозоне за июнь. Здесь ожидания рынка менее оптимистичны: консенсус европейских аналитиков предполагает, что в июле промышленное производство выросло только на 0,4% к июню по сравнению с июньским ростом на 1,3% к маю.

Если опубликованная статистика окажется лучше прогнозов, то она может позитивно повлиять на курс евро. Падающей единой европейской валюте сейчас как никогда необходима поддержка. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD находится в границах $1,14-$1,16 за евро.

Среда

Среда, 15 августа, обещает быть насыщенной важными событиями. В 11.30 мск выйдет статистика по инфляции в Великобритании за июль. Рынок ожидает, что в июле инфляция могла вырасти на 2,5% в годовом выражении по сравнению с ростом инфляции в июне на 2,4%.

Напомним, что в Великобритании недавно была повышена процентная ставка с 0,5% до 0,75% благодаря росту темпов инфляции. Если данные совпадут с прогнозом или даже его превысят, это будет повод для Банка Англии в дальнейшем рассмотреть вопрос о новом повышении процентной ставки. Рост инфляции выше прогнозируемого может сказаться на укреплении курса британского фунта стерлингов к доллару.

В 15.30 московского времени в США выйдут важные данные по розничным продажам за июль. Рынок ожидает, что розничные продажи без учета продаж автомобилей в июле выросли по сравнению с июнем на 0,4%, то есть июньские темпы роста продаж сохранились. А розничные продажи с учетом продаж автомобилей, по мнению американских аналитиков, должны были в июле вырасти по сравнению с июнем на 0,3%, что меньше, чем в июне в месячном исчислении (0,5%). Если данные превзойдут прогнозы, это может способствовать росту доллара к мировым валютам.

А в 17.30 мск в США выйдет, как обычно, еженедельная статистика по динамике товарных запасов нефти на 10 августа 2018 года. Рынок ждет, что запасы вырастут на 1,21 млн баррелей после длительного периода сокращения запасов от недели к неделе, и если прогноз сбудется, это может способствовать падению цены на нефть. По оценкам Альпари, цена на нефть на следующей неделе будет колебаться в диапазоне $71,0-73,5 за баррель.

И, наконец, в среду ожидается публикация Росстатом статистики по темпам роста промышленного производства в России за июль и январь-июль 2018 года. Рынок ожидает, что в июле рост промышленности был, однако темпы роста существенно замедлились по сравнению с июнем (с 0,6% до 0,3%). Впрочем, если статистика не совпадет с прогнозом, а окажется лучше него, это может оказать положительное воздействие на рынок.

Четверг

Утро четверга, 16 августа, обеспечит нам еще ряд новостей для размышления. Выйдет статистика о безработице в Австралии за июнь. Рынок ожидает, что в июле безработица выросла с 5,4% до 5,5% трудоспособного населения. Если данные по росту безработицы подтвердятся, это будет краткосрочный негатив для австралийского доллара. Вероятный коридор значений пары AUD/USD составит $0,73-$0,74 за австралийский доллар.

Также утром в четверг выйдет статистика по экспорту, импорту и сальдо торгового баланса Японии за июль. Рынок ожидает, что экспорт японских товаров в июле вырос с 6,7% в июне до 7%, импорт Японией товаров, сырья и услуг вырос с 2,5% до 5,3%. А сальдо торгового баланса в июле немного сократилось по сравнению с июнем, как считают аналитики. В целом данные смотрятся неплохо, и дальнейший рост экспорта может в будущем повлиять на курс иены положительно. Вероятный коридор значений пары USD/JPY составляет 110-112 иен за доллар США.

Пятница

А вот в пятницу, 17 августа, расслабиться точно не удастся. В 12.00 мск выйдут данные по инфляции в еврозоне за июль. По прогнозу консенсуса европейских аналитиков, инфляция за июль в годовом исчислении замедлилась до 2% с 2,1% в годовом исчислении в июне. Если прогноз подтвердится, это может снова негативно повлиять на курс евро к доллару.

В 15.30 в Канаде будут опубликованы данные по инфляции за июль. Рынок ждет, что темпы роста инфляции замедлились с 2,5% до 2,4%. Вероятно, снижение темпов инфляции, которая является бичом для западных стран, окажет негативное воздействие на канадский доллар. Вероятный коридор значений для пары CAD/USD составляет 1,3-1,31 канадских долларов за доллар США.

Днем в пятницу в России выйдут данные Росстата об уровне занятости и безработицы в нашей стране за июль. Напомним, что месяцем ранее уровень официальной безработицы в РФ составлял 4,7%. Опубликованная статистика окажет очень небольшое влияние на рубль, однако, если данные по статистике будут выше прогнозных, то рубль может краткосрочно подорожать к доллару.

А в 20.00 московского времени в США компания Baker Hughes, как обычно, обнародует свой еженедельный отчет о количестве активных нефтедобывающих платформ в США. Рост этого показателя может привести к падению цены нефти, а снижение — наоборот, к росту цены на черное золото.