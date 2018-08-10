Жители района помогут социально незащищенным семьям на общегородской акции

Нагатинский затон примет участие в общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!», которая стартует 23 августа. Информация об этом появилась на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

От района примет участие местный филиал центра социальной помощи семье и детям «Берегиня». На его базе разместятся 2 станции по сбору вещей и канцтоваров для школьников с ограниченными возможностями и/или из многодетных, малообеспеченных семей.

Стационарная площадка будет работать по адресу: Нагатинская набережная, дом 44, корпус 1. Пункты будут работать 23, 27-30 августа с 10 до 20 часов, а также 24, 25 и 31 августа, с 10 до 18 часов.

А передвижной пункт сбора расположится на Судостроительной улице, дом 29. Он будет ждать всех желающих жителей района 29 августа, с 11 до 16 часов.

Приносить на акцию можно книги, обувь, развивающие игры, рюкзаки и т.д. На площадках мероприятия для участников акции организуют мастер-классы, конкурсы, выступления артистов и многое другое.

Фото: официальный сайт мэра Москвы.