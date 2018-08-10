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Жители района помогут социально незащищенным семьям на общегородской акции
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Жители района помогут социально незащищенным семьям на общегородской акции 

Управа района Нагатинский затон 28 минут назад
Фото: Нагатинский затон
Нагатинский затон примет участие в общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!», которая стартует 23 августа. Информация об этом появилась на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
От района примет участие местный филиал центра социальной помощи семье и детям «Берегиня». На его базе разместятся 2 станции по сбору вещей и канцтоваров для школьников с ограниченными возможностями и/или из многодетных, малообеспеченных семей.
Стационарная площадка будет работать по адресу: Нагатинская набережная, дом 44, корпус 1. Пункты будут работать 23, 27-30 августа с 10 до 20 часов, а также 24, 25 и 31 августа, с 10 до 18 часов.
А передвижной пункт сбора расположится на Судостроительной улице, дом 29. Он будет ждать всех желающих жителей района 29 августа, с 11 до 16 часов.
Приносить на акцию можно книги, обувь, развивающие игры, рюкзаки и т.д. На площадках мероприятия для участников акции организуют мастер-классы, конкурсы, выступления артистов и многое другое.
Фото: официальный сайт мэра Москвы.
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