ЦБ РФ обнаружил хищения в якутском банке «Таатта» на 4,2 млрд рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Временная администрация по управлению якутским банком «Таатта» при обследовании его финансового состояния установила, что должностные лица банка осуществляли операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками банка «Таатта», ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России отозвал лицензию у банка 5 июля. По данным ЦБ, использование банком «Таатта» рискованной бизнес-модели привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Кроме того, было выявлено существенное снижение размера собственных средств банка, а также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе России.