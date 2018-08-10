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ЦБ выявил признаки хищения на 4,2 млрд рублей в банке «Таатта»
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ЦБ выявил признаки хищения на 4,2 млрд рублей в банке «Таатта» 

Rambler News Service 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
ЦБ проверил деятельность якутского банка «Таатта» и выявил признаки хищения на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Временная администрация по управлению банком «Таатта» АО в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Регулятор эту информацию в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.
ЦБ России отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля текущего года. Причиной стало использование банком рискованной бизнес-модели.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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