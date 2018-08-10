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Биржа труда Ленинградской области готовит будущих экскурсоводов
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Биржа труда Ленинградской области готовит будущих экскурсоводов 

Ivyborg.ru 27 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Биржа труда Ленобласти организовала специальные курсы по подготовке экскурсоводов, правда попасть на них можно только если вам уже исполнилось 50 лет.
Курс продолжительностью 72 часа, рассчитанный на переподготовку по программе «Экскурсовод» для ленинградцев достигших 50 летнего, уже прослушала первая группа учеников, 10 августа «студенты» приступили к практическим занятия: тренировались представлять достопримечательности Ленобласти на примере форта «Красная горка» Ломоносовского района.
Все ученикам, успешно прошедшим переподготовку, будет выдан выдан документ, позволяющий вести профессиональную деятельность в сфере туризма.
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