Экономисты напугали космическим обвалом рубля: предела падения нет

Как заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев , если вступят в силу новые американские санкции, которые анонсировали сразу несколько ведомств США, в том числе госдепартамент и конгресс, а также отдельные сенаторы, то Москва и Вашингтон вступят в открытую экономическую войну. Особенно главу правительства РФ взволновал возможный запрет на операции российских банков на территории США и ограничение по использованию доллара. Более того, Штаты называют нашу страну «спонсором террористов» и пытаются инициировать санкции, которым ранее подвергался Иран. Как полагают эксперты, если Вашингтон решится претворить в жизнь свои самые страшные санкционные угрозы, то сможет нанести удар не только по внешней экономической деятельности государства в целом, но и затруднить жизнь рядовым россиянам, осуществляющим валютные операции за границей. Курс отечественной валюты вообще рискует упасть до 200 рублей.

Андрей Нечаев , экс-министр экономики России: «Все банковские расчеты в долларах, все трансграничные операции проходят через Соединенные Штаты. Около 75% российского экспорта, половина нашего импорта и прочие валютные операции осуществляются через американские кредитные организации. Более того, если гражданин России будет переводить доллары с российского счета на счет в европейских странах, то транзакция также пройдет с использованием корреспондентских счетов американских банков. В краткосрочном плане этот запрет — наиболее болезненная мера из всех предложенных. Все долларовые счета любого банка — китайского, иранского — находятся в американских банках.

Предела падения курса рубля мы пока не видим — его еще может даже и не оказаться. Венесуэльский боливар, например, упал в миллионы раз. Все будет зависеть от того, что из санкционного законопроекта, предложенного американским сенатом, будет принято, а также как себя поведут нефтяные цены».

Максим Осадчий , начальник аналитического управления БКФ: «Принятие нового пакета американских санкций, включая запрет на деятельность крупнейших российских банков на территории США и замораживание их активов, влечет за собой очень серьезные последствия для отечественной экономики. В том числе могут пострадать экспортеры, в первую очередь энергетические компании, которые не смогут рассчитаться по своим зарубежным валютным займам. При аналогичной ситуации в 2014 году из-за невозможности рефинансировать свои долги за рубежом они вынуждены были покупать доллары для расчета по зарубежным займам на российском рынке, что и привело к обвалу рубля.

С одной стороны, российские банки, попавшие под санкции, могут использовать свои доллары на корреспондентских счетах в банках других стран, однако банки-партнеры „подставляются“ — они, в свою очередь, могут сами угодить под американские санкции за сделки с банками, находящимися под санкциями. Так, ряд российских банков попал под американские санкции из-за сделок с банками Ирана и Северной Кореи (оба государства находятся в американском списке стран — спонсоров терроризма).

Могут пострадать и рядовые россияне — их пластиковые карты »Виза» и «Мастеркард», эмитированные попавшими под санкции отечественными банками, будут заблокированы. Именно это произошло с картами, эмитированными банками «Россия» и СМП весной 2014 года.

Не исключено, что российским властям придется пойти на жесткие ограничительные меры по внутреннему обращению валюты по примеру Ирана, который находится под гнетом еще более жестких американских санкций. Например, в апреле этого года гражданам Ирана запретили иметь на руках, вне банков, более $10 тыс. долларов (сумма сверх этой считается контрабандой). По примеру Ирана может быть ограничен вывоз валюты из страны и операции с наличными долларами. Если пакет «адских санкций» будет принят в полном объеме, то курс «деревянного» может опуститься не то что до 100 рублей, а даже и до 200 рублей за доллар».

Михаил Хазин , глава Фонда экономических исследований: «У российских банков давно надо было отобрать право иметь валютную лицензию. Если они хотят работать внутри страны, то пусть используют национальную валюту, а если за пределами России, то пусть открывают в госбанке долларовый корсчет. Выстроить такую систему будет непросто, и это займет время, но это возможно. В таком случае очень многие российские банки лишатся возможности заниматься валютными спекуляциями.

Если же российской компании нужно будет что-то купить, ей ничего не мешает сконцентрировать рубли и конвертировать их в доллары. Другое дело, если внутри страны это сделать будет невозможно. Тогда операцию придется проводить через иностранные банки, которые могут отказаться принимать рубли. Правда, и в таком случае возможность договориться остается. Можно будет использовать аналоги твердой валюты, в частности разрешить покупать банкам нефть за рубли».

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