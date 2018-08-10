Ещё
Минздрав сообщил о снижении числа выданных в 2017 году больничных
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.20
$
67.40
76.80
77.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.77
–0.38 Золото
1216.30
+0.13 РТС
1067.12
+0.33
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1403
–0.0251
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Минздрав сообщил о снижении числа выданных в 2017 году больничных 

Rambler News Service 25 минут назад
Количество больничных, выданных жителям России в 2017 году, снизилось на 0,5% по сравнению с показателем 2016 года и составило 19,4 млн листков нетрудоспособности, рассказали RNS в пресс-службе Минздрава.
«Количество случаев нетрудоспособности в связи с заболеванием граждан Российской Федерации в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось и составило 19,4 млн случаев, в то время как в 2016 году их количество составило 19,5 млн Снижение составило почти 0,5%», — сообщили в Минздраве.
Годом ранее в Минздраве заявили, что количество больничных в 2016 году снизилось на 0,6% по сравнению с показателями 2015 года и составило 19,53 млн листков нетрудоспособности. Отмечалось, что последние несколько лет прослеживалась тенденция к снижению оформления больничных листов.
Ранее сообщалось, что Минздрав выявил регионы, где в 2017 году было зарегистрировано наибольшее и наименьшее число заболеваний. Наиболее «больным» регионом является Алтайский край. Наименьшее число заболеваний в 2017 году зафиксировано в Кабардино-Балкарии.
В среднем в 2017 году по всей России было зарегистрировано 161,8 тыс. болезней на 100 тыс. человек.
Rambler News Service: последние новости
Силуанов объяснил причины волатильности на рынках Сбербанк зафиксировал сезонно низкий спрос населения на обмен валюты МЭА: Россия в июле восстановила добычу нефти до уровня октября 2016 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России191
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе742
«Если поезда в Россию отменят, случится коллапс»50
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС127
Россия нашла управу на Данию
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение