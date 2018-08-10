Минздрав сообщил о снижении числа выданных в 2017 году больничных

Количество больничных, выданных жителям России в 2017 году, снизилось на 0,5% по сравнению с показателем 2016 года и составило 19,4 млн листков нетрудоспособности, рассказали RNS в пресс-службе Минздрава

«Количество случаев нетрудоспособности в связи с заболеванием граждан Российской Федерации в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось и составило 19,4 млн случаев, в то время как в 2016 году их количество составило 19,5 млн Снижение составило почти 0,5%», — сообщили в Минздраве.

Годом ранее в Минздраве заявили, что количество больничных в 2016 году снизилось на 0,6% по сравнению с показателями 2015 года и составило 19,53 млн листков нетрудоспособности. Отмечалось, что последние несколько лет прослеживалась тенденция к снижению оформления больничных листов.

Ранее сообщалось, что Минздрав выявил регионы, где в 2017 году было зарегистрировано наибольшее и наименьшее число заболеваний. Наиболее «больным» регионом является Алтайский край. Наименьшее число заболеваний в 2017 году зафиксировано в Кабардино-Балкарии.

В среднем в 2017 году по всей России было зарегистрировано 161,8 тыс. болезней на 100 тыс. человек.