Ещё
Аналитики не исключают доллар по 70 руб, не ждут быстрого возврата к 65 руб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
68.00
77.42
77.70
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
71.15
–0.61 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1393
–0.0313
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Аналитики не исключают доллар по 70 руб, не ждут быстрого возврата к 65 руб 

Прайм 5 часов назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Начавшийся на прошлой неделе обвал рубля может продолжиться вплоть до 70 рублей за доллар из-за царящего на рынке эмоционального негатива, вызванного геополитическими рисками и падением курса турецкой лиры, считают аналитики, опрошенные агентством «Прайм». При этом не исключено, что рубль отыграет часть падения и вернется к уровню около 65 рублей за доллар, хотя и не быстро, отмечают они.
Рубль днем смог отыграть большую часть утренних потерь на стабилизации нефти выше 73 долларов за баррель по марке Brent. По состоянию на 13.52 мск курс доллара расчетами «завтра» рос на 36 копеек — до 68,08 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 77,49 рубля, следует из данных Московской биржи.
Утром в понедельник курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше отметки в 68 рублей, евро впервые с апреля текущего года превысил 78 рублей.
По мнению аналитиков, российская валюта с фундаментальной точки зрения достаточно сильно недооценена, если смотреть зависимость рубля от цен на нефть и макропоказателей, но находится под мощным давлением геополитических рисков и распродаж на развивающихся рынках, в первую очередь в Турции. Триггером для нового падения турецкой лиры выступило обещание президента США Дональда Трампа удвоить пошлины на турецкие сталь и алюминий.
"На российском рынке сохраняется достаточно высокая вероятность прохождения доллара на уровень в 70 рублей, а потери рубля за последний месяц могут достичь двузначной отметки. Однако мы полагаем, что на сегодняшний день геополитические факторы, касающиеся американских санкций против российской экономики и финансовой системы, отошли на второй план, и в настоящее время рубль прежде всего находится под давлением глобальных распродаж на развивающихся рынках", — говорят аналитики «Велес-капитала».
ТВИТТЕР-ДИПЛОМАТИЯ РУШИТ ЛИРУ И РУБЛЬ
Ход торгов в рубле сейчас очень эмоциональный, в целом по фундаментальным соображениям курс пары доллар-рубль должен быть ниже текущих уровней, но при наблюдающихся нервных торгах исключать достижения отметки 70 рублей за доллар нельзя, но это, скорее, не базовый сценарий, сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.
По словам Владимира Рожанковского из компании «Международный финансовый центр», если в четверг-пятницу турецкая лира «шаталась», но на фоне одного твита Дональда Трампа обрушилась на 20%. «То же самое может быть и здесь — Трамп может поддержать рубль, может его обрушить. Твиттер-дипломатия сейчас влияет на все, в том числе и на рынки. Фундаментально по паритету покупательной способности курс рубля сейчас составляет около 54 рублей к доллару, по факту — около 68 рублей. В нем присутствует политическая составляющая, которую сложно рассчитать», — говорит эксперт.
Аналитик выделил четыре фактора, которые толкают рубль вниз, и всего лишь один, который действует в противоположном направлении. «Есть инфляционные ожидания, они в свою очередь подталкивают рубль вниз, и есть определенные налоговые законы, которые действуют в направлении ослабления рубля, но и есть наконец фактор доллара, который действует также в направлении ослабления рубля. Единственный фактор, который может рубль удержать — это фактор нефти в контексте санкций против Ирана», — сказал Рожанковский.
НЕ СКОРАЯ КОРРЕКЦИЯ
В случае стабилизации ситуации на развивающихся рынках, аналитики ожидают коррекцию российской валюты до уровней 64-66 рублей за доллар, однако предупреждают, что она не будет быстрой.
Стабилизация ситуации на площадках развивающихся рынков станет отличным поводом для фиксации прибыли и продажи валютной выручки на внутреннем рынке с возвращением рубля на уровни в 64-66 рублей, говорят аналитики «Велес-капитала».
"Если смотреть с горизонтом нескольких недель — двух месяцев, то можно ожидать возврата ближе к отметкам 64-65 рублей за доллар", — согласен Поддубский из Промсвязьбанка.
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись преимущественно в минусе на опасениях вокруг Турции Минфин и ЦБ словом и делом пытаются удержать рубль Турецкая лира тянет за собой валюты развивающихся рынков
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенаторы придумали замену пенсиям460
Россиян могут лишить долларовых накоплений604
Рубль вернулся к росту70
Подсчитаны потери олигархов РФ из-за нескольких слов70
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Новости партнеров
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение