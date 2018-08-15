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США хотят искусственно ослабить доллар
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США хотят искусственно ослабить доллар. Серьезно? 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Трейдеры на международном валютном рынке всегда внимательно отслеживают признаки интервенций по всему миру, но редко подозревают в планах вмешательства власти страны, где обращается глобальная резервная валюта.
Ситуация изменилась, после того как президент США Дональд Трамп неоднократно дал понять, что предпочитает более слабый доллар, и обвинил другие страны в манипулировании обменным курсом, пишет Bloomberg.
Риторика администрации может предвещать переход к политике интервенций, считает главный экономист JP Morgan Chase & Co. по США Майкл Фероли. Deutsche Bank AG видит существенный риск того, что Трамп может стать первым президентом в новейшей истории США, который примет меры по ослаблению доллара.
"Было бы глупо игнорировать" возможность продажи Соединенными Штатами долларов на рынке, сказал инвестменеджер валютной группы State Street Global Advisors Аарон Херд, команда которого управляет активами на $118 млрд Начало интервенций вызовет "очень серьезную коррекцию доллара" при наплыве спекулянтов, а затем трейдеры подвергнут испытанию способность Министерства финансов США продолжать долго продавать национальную валюту, сказал Херд.
Учитывая, как стремительно укрепляется доллар ко всем валютам, в теории такая мера действительно может иметь место, однако в реальности это маловероятно.
"Интервенции с целью ослабить доллар вызовут импульсивную распродажу валюты, которая довольно быстро сойдет на нет, так как рынки поймут, что ослабление доллара неоправданно", — поделился мнением с Bloomberg Пареш Упадхяйя, портфельный менеджер Amundi Pioneer Asset Management, которая управляет активами на сумму около $89 млрд
Политика Федрезерва сама по себе направлена на высасывание долларов со всех мировых площадок, и именно это является основной причиной укрепления американской валюты. Экономика демонстрирует достаточно быстрые темпы роста, ставки постоянно повышаются, а ФРС ежемесячно изымает ликвидность в рамках программы по нормализации своего баланса.
Все это говорит о том, что идея с интервенциями скорее фантазии ее авторов. Кроме того, в прошлом почти все случаи интервенций доллара были скоординированными действиями крупнейших мировых ЦБ. Сейчас, когда США ведут со своими торговыми партнерами торговую войну, такое вряд ли возможно.
Более вероятным может быть вариант, когда Народный банк Китая предпримет меры по краткосрочному укреплению юаня, что спровоцирует ослабление доллара, но эта мера также будет временной и скорее будет направлена на то, чтобы не дать спекулянтам разгуляться, как бы давая сигнал, что в любой момент они могут быть наказаны.
tradingview
Между тем, с момента первых угроз Трампа в отношении КНР, которые прозвучали в марте этого года, юань подешевел к доллару уже почти на 10%. Как видно на графике, за все это время не было даже намека на внушительную коррекцию.
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Комментарии1  Ещё 10 источников 
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