Закрытие торгов: аутсайдер российского рынка — металлургический сектор

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Европейские биржевые площадки в среду закрылись снижением на опасениях игроков насчет ухудшающейся ситуации в экономике Турции.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Помимо негативных фундаментальных показателей экономики — дефицит счета текущих операций с прошлого года находится вблизи отметки 5,5% от ВВП, активы и валюта республики попали под давление всеобщей волны ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США ЕЦБ , где два самых крупных мировых регулятора продолжают откачку ликвидности с глобальных рынков.

В свою очередь масла в огонь подлила очередная победа на президентских выборах Реджеепа Тайиипа Эрдогаана, который по мнению запада становится слишком независимым проводя собственную внешнюю и внутреннюю политику, к которой у лидеров ЕС и США накопилось немало вопросов.

Таким образом на валютных и долговых площадках Турции сложились условия для «идеального шторма», чем сразу же воспользовались крупные иностранные фонды, под спекулятивные атаки которых попала лира и десятилетние государственные бумаги страны.

Немецкий индекс DAX снизился на 1,99%, французский CAC40 потерял 1,59%, британский FTSE упал на 0,97%.

Американские биржи открыли торговую сессию снижением растеряв импульс к росту на приближающемся к финишу сезоне отчетов компаний. Так, бумаги облачного сервиса Dropbox снижались на старте торгов в пределах 8%, после публикации операционных результатов и сообщения о завершении локап-периода для акций после IPO.

Российский рынок сегодня завершил торги в красной зоне. Рублевый индикатор МосБиржи снизился на 1,50%, закрывшись на отметке 2275,05 пунктов. В аутсайдерах выступили бумаги металлургического сектора, после предложения помощника российского президента Андрея Белоусова пополнить бюджет за счет доходов крупнейших горно-металлургических и химических компаний. Так по итогам торгов акции НЛМК потеряли 5,37%, ММК снизились на 5,17% и Северстали упали на 3,21%. Фьючерс на индекс РТС упал на 3,68%. В текущей ситуации локальная поддержка в инструменте находится на уровне 105500, сопротивления расположены на отметках 107000 пунктов и 110000 пунктов.

РЫНОК НЕФТИ

Сегодня цены на эталонный сорт Brent растут в пределах 1%, проводя торги вблизи уровня $73 на фоне доклада Международного энергетического агентства о снижении уровня добычи «черного золота» Саудовской Аравией-королевство неожиданно снизило добычу в июле на 110 тысяч баррелей в сутки по отношению к июньским показателям, до 10,35 миллиона баррелей в сутки.

Сегодня в 21.00 мск. рынки будут ждать статистику по буровой активности в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая может оказать влияние на динамику нефтяных цен в понедельник.

РУБЛЬ