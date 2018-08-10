Газовая атака Трампа на ЕС оказалась «психической»

Сжиженный газ из США начинает завоевывать европейский рынок. 9 августа об этом сообщила Еврокомиссии в пресс-релизе «Импорт Европейским союзом СПГ из США растет».

«С момента прибытия первого СПГ-танкера из США в Португалию в апреле 2016 года европейский импорт СПГ из США вырос с нуля до 2,8 млрд кубометров», — отмечается в документе.

Правда, как уточняет ЕК, это суммарный объем поставок из США в ЕС за два года. По данным Еврокомиссии, в 2017 году на страны ЕС ушло около 10% всего экспорта американского СПГ. Общий его объем составлял примерно 20 млрд кубометров. Значит, на Европу пришлось около 2 млрд — его основными получателями стали Испания, Франция и Италия.

Здесь возникает вопрос: ну и где США теснят Россию? На фоне 193,9 млрд кубометров трубопроводного газа, которые «Газпром» поставил в 2017-м в дальнее зарубежье, 2 млрд выглядят как слону дробина. Но, не исключено, ЕК пытается выдать этот результат за триумф из политических соображений.

Напомним: рост закупок американского СПГ в ЕС всегда был одним из политических и экономических требований к европейцам со стороны Дональда Трампа . О том, что Вашингтон надеется частично потеснить российский газ в Европе, Трамп упоминал на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки. Европейская же позиция заключалась в том, что ЕС готов закупать СПГ из США, если его цена будет конкурентоспособна по отношению к российскому газу.

В конце июля ЕС вроде бы выкинул белый флаг. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что «ЕС построит больше приемных терминалов для импорта СПГ из США» Но в тот же день пояснил, что речь лишь о создании инфраструктуры для приема СПГ, «если условия поставок будут подходящими, а цены — конкурентными». То есть — на свой лад пересказал Вашингтону, что «у попа была собака».

Надо сказать, ЕС, скорее всего, действительно хочет диверсифицировать поставки энергоресурсов. Для этого Брюссель реализует план по развитию газопроводной инфраструктуры. Предполагается соединить СПГ-терминалы в Литве и Польше с газопроводными системами Словакии, Украины и Венгрии. Их, в свою очередь, соединить с системами Румынии и Болгарии. А дальше — с трубами Греции, где есть два СПГ-терминала. В результате, после завершения плана, все страны ЕС смогут получить доступ к СПГ.

Но доступ еще не означает выбор в пользу СПГ. Об этом говорят нынешние низкие загрузки мощностей. Даже существующие в ЕС терминалы способны принять 231 млрд кубометров газа в виде СПГ в год. Это больше, чем США способны «голубого топлива» произвести. При этом фактическая загрузка терминалов, по данным GIE, в 2017 году составила всего 22%.

В принципе, СПГ-инфраструктура европейцам еще может понадобиться. Стоимость газа в Европе и Азии по-прежнему зависит от цен на нефть. А стоимость американского СПГ с нефтью мало связана. Она зависит от платы за сжижение и динамики Henry hub.

При росте цен на нефть, СПГ из США действительно может пойти в Европу. Но как только цены на топливо снизятся, американский СПГ рискует станет неконкурентоспособным на европейском рынке.

Могут ли США заполучить рынок газа ЕС, вытеснив оттуда Россию?

— Пресс-релиз Еврокомиссии любопытен тем, что в нем не отражен ключевой факт, — считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач . — А именно, что в 2018 году американский СПГ прочти не поставляется на европейский рынок. И это — несмотря на ввод новых линий СПГ-завода в Мексиканском заливе.

По данным управления информации Минэнерго США (EIA), за пять месяцев этого года в Турцию, Великобританию, Нидерланды и Испанию американцы поставили 198 млн, 177 млн, 92 млн и 0 млн кубометров, соответственно. Надо думать, испанские компании прекратили закупку сжиженного газа из США, так как начали получать СПГ, в том числе с Ямала. По контракту с «Ямал СПГ», напомню, испанская Gas Natural Fenosa будет закупать ежегодно в течение 24 лет 3,45 млрд кубометров.

Всего же на европейские терминалы за пять месяцев 2018 года пришло 360 млн кубометров американского газа. Для понимания: такой объем «Газпром» поставляет на европейский рынок летом в течение одного дня. А зимой — в течение половины суток.

И этому есть простое объяснение. Поставками СПГ занимаются трейдеры, которые законтрактовали мощности по сжижению. Так вот, они просто не хотят поставлять газ в Европу, поскольку цены на СПГ там ниже, чем на других рынках. Эти цены непривлекательны для поставщиков.

С другой стороны, европейским покупателям неинтересны цены, которые может сейчас предложить Америка. В итоге, американскому СПГ в Европе нет места.

«СП»: — Почему же Еврокомиссия заявляет об обратном?

— От обратном говорят политики — Трамп, Жан-Клод Юнкер. Но с практической точки зрения это означает одно. ЕС потратит еще какое-то количество денег налогоплательщиков на развитие инфраструктурных СПГ-проектов, которые не востребованы. И на этом дело кончится.

Замечу, если бы американский СПГ был конкурентоспособен и востребован у европейских потребителей, они бы без проблем его получили. У ЕС нет никаких инфраструктурных ограничений, чтобы приобрести и потребить американский газ. Только желания у Европы явно нет.

Политикам в такой ситуации надо сохранять лицо — отсюда и бодрые пресс-релизы.

«СП»: — Нефть может подорожать настолько, что американский СПГ станет конкурентным в Европе с российским?

— Цены на нефть за последний год выросли примерно в 1,5 раза. Но и при этом СПГ из Америки дороже трубопроводного газа из России. Даже если баланс изменится, с точки зрения поставщиков СПГ выгоднее будет по-прежнему поставлять газ на азиатские рынки — он там банально дороже.

Чтобы СПГ начал возвращаться в Европу, цены на «голубое топливо» в Старом Свете должны вырасти. А в других регионах мира — одновременно сильно упасть. Пока не предвидится ни того, ни другого.

«СП»: — Трамп может «продавить» поставки СПГ в Европу политическими методами? Например, по формуле «газ в обмен на безопасность», при которой европейским странам-членам НАТО не придется тратить на оборону 2% ВВП, как того требуют США? Но взамен придется покупать у Америки «голубое топливо»?

— Проблема в том, что политики не покупают газ. Это делают компании. А компании купят газ, только если будет выгодно доставить его потребителям и продать.

На политическом уровне США могут, конечно, активизировать усилия по блокировке «Северного потока-2». Но пока эти попытки особого успеха не имеют, да и в перспективе вряд ли помешают реализации проекта.

Здесь надо понимать: блокирование «Северного потока-2» скажется только в среднесрочной перспективе. Если у Европы не будет достаточной альтернативы в поставках газа, это будет толкать цены на «голубое топливо» вверх. Причем, только на европейском рынке — относительно других рынков. Это и будет делать СПГ — в частности, американский — более конкурентным в Европе.

С другой стороны, если цены на газ вырастут, от этого проиграют только европейские потребители. Россия получит больше денег за свой газ — вот и все. Именно поэтому Европа, скорее всего, на такой вариант никогда не пойдет.

«СП»: — Получается, позиция Трампа по газу — тупиковая?

— Да, в 1980-е мы уже сталкивались с подобной позицией американской администрации. США тогда пытались продать в Европу свой уголь, и предлагали европейцам отказаться от закупок дополнительных объемов советского газа. В итоге, и эта политика Вашингтона потерпела крах.