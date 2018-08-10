«Отряды Путина» выступили против «террористов» из Белого дома

«Отряды Путина» опубликовали видео в поддержку американского народа и против «террористов» в Белом доме. На записи видно, как члены организации сжигают плакаты с изображением флага США и Капитолийского холма, а также бумажки, напоминающие американские доллары.

В ходе акции «Отряды Путина» заявили, что они «за рубли, а доллары им не нужны», и добавили, что должны «освободить американский народ и объединиться, чтобы был мир во всем мире». «Отряды Путина» стали известны свои провокациями во время президентской кампании Алексея Навального

Участники движения вламывались в краснодарский штаб политика и устраивали погромы в помещении.

В одной из своих последних акций «Отряды Путина» устроили «похороны» портретов Дурова, Навального и Трампа.