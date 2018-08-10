Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 1,66%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, страхования и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 упал на 1,66%, достигнув 6-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN), которые подорожали на 0,020 п. (3,51%), закрывшись на отметке в 0,590. Котировки Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) выросли на 0,35 п. (2,49%), завершив торги на уровне 14,40. Бумаги Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB) выросли в цене на 0,020 п. (1,71%), закрывшись на отметке 1,190.

Лидерами падения стали акции Wapco (LAGOS:WAPCO), цена которых упала на 1,90 п. (6,35%), завершив сессию на отметке 27,90. Акции Guiness Nig (LAGOS:GUINNES) поднялись на 4,00 п. (4,26%), закрывшись на уровне 90,00, а Dangsugar (LAGOS:DANGSUG) снизились в цене на 0,40 п. (2,50%) и завершили торги на отметке 15,50.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (58) превысило количество закрывшихся в плюсе (31), а котировки 19 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,08%, или 0,72, достигнув отметки $67,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,08%, или 0,78, до $72,85 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,09%, или 1,10, до отметки $1.218,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 1,81% до 412,100, а котировки USD/NGN повысились на 0,14%, достигнув отметки 361,000.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,85% до 96,27.