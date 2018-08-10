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Число буровых установок в США за неделю увеличилось до 1 057
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Число буровых установок в США за неделю увеличилось до 1 057 

Rambler News Service 1 час назад
Число нефтегазовых буровых установок в США за прошедшую неделю выросло на 13 единиц — до 1 057, сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.
Количество нефтяных установок увеличилось на 10 единиц — до 869 штук. Число газовых установок выросло на три единицы и составило 186 установок.
В Канаде за прошедшую неделю количество нефтегазовых буровых установок сократилось на 14 единиц — до 209 штук. Число нефтяных установок снизилось на 12 единиц и составило 140 штук. Количество газовых установок сократилось на две единицы — до 69 штук.
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