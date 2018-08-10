Sberbank Investments получил 10% Михайловского ГОКа 

Средства от сделки будут направлены на погашение кредита перед банком.
О завершении сделки сообщается на странице Михайловского ГОКа на сервере раскрытия информации «Интерфакс». Стоимость сделки не раскрывается.
Представитель «Металлоинвеста» сообщил, что продажа акций была осуществлена по рыночной стоимости. «Мы совершили рыночную сделку по продаже акций. Полученные денежные средства будут направлены на частичное досрочное погашение кредита группы перед Сбербанком в соответствии со стратегией оптимизации портфеля заимствований „Металлоинвеста“», — сказал он.
«Ведомости» ожидают ответа представителя Сбербанка.
«Металлоинвест» на 100% принадлежит USM Алишера Усманова. Компания Усманова контролирует Михайловский ГОК через Лебединский ГОК. Доля последнего после закрытия сделки со Сбербанком снизилась до 89,32%.