Владелец Lee и Wrangler может продать бизнес из-за падения продаж джинсов

Корпорация VF Corporation рассматривает возможность продажи марок джинсов Lee и Wrangler из-за падения их продаж, пишет The Wall Street Journal

Как отмечает издание, продажи джинсов в США падают: в 2013 году они сотавили $18,8 млрд, в 2017 году — $16,2 млрд В прошлом году объем продаж джинсовой одежды VF составил $2,66 млрд, а прибыль — $422 млн По данным WSJ, джинсы марок J Brand и Frame стали пользоваться наибольшей популярностью, поэтому VF Corporation решила сосредоточиться на продаже кроссовок Vans, спортивных курток The North Face и обуви от Timberland.