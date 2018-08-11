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Владелец Lee и Wrangler может продать бизнес из-за падения продаж джинсов
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Владелец Lee и Wrangler может продать бизнес из-за падения продаж джинсов 

Rambler News Service 15 минут назад
Фото: ТАСС
Корпорация VF Corporation рассматривает возможность продажи марок джинсов Lee и Wrangler из-за падения их продаж, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, продажи джинсов в США падают: в 2013 году они сотавили $18,8 млрд, в 2017 году — $16,2 млрд В прошлом году объем продаж джинсовой одежды VF составил $2,66 млрд, а прибыль — $422 млн  По данным WSJ, джинсы марок J Brand и Frame стали пользоваться наибольшей популярностью, поэтому VF Corporation решила сосредоточиться на продаже кроссовок Vans, спортивных курток The North Face и обуви от Timberland.
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