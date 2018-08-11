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Владелец Lee и Wrangler задумался о продаже джинсового бизнеса
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Владелец Lee и Wrangler задумался о продаже джинсового бизнеса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Компания VF Corp., которая владеет брендами Lee и Wrangler jeans, изучает стратегические варианты своего джинсового бизнеса, которые могут включать продажу классических американских брендов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечает газета, это решение может быть связано с падением спроса. «Конгломерат одежды владел Wrangler и Lee в течение десятилетий, и они когда-то были его ядром, но продажи джинсов компании замедлились в последние годы, поскольку все больше женщин выбирают брюки для йоги или премиальные джинсовые бренды, такие как J Brand или Frame», — полагает WSJ.
За несколько лет выручка от продажи джинсов в США существенно сократилась: с 18,8 миллиарда долларов в 2013 году до 16,2 миллиарда в прошлом, сообщило издание.
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