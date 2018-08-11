Владелец Lee и Wrangler задумался о продаже джинсового бизнеса

Компания VF Corp., которая владеет брендами Lee и Wrangler jeans, изучает стратегические варианты своего джинсового бизнеса, которые могут включать продажу классических американских брендов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal ( WSJ ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает газета, это решение может быть связано с падением спроса. «Конгломерат одежды владел Wrangler и Lee в течение десятилетий, и они когда-то были его ядром, но продажи джинсов компании замедлились в последние годы, поскольку все больше женщин выбирают брюки для йоги или премиальные джинсовые бренды, такие как J Brand или Frame», — полагает WSJ.

За несколько лет выручка от продажи джинсов в США существенно сократилась: с 18,8 миллиарда долларов в 2013 году до 16,2 миллиарда в прошлом, сообщило издание.