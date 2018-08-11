WSJ: марки джинсов Lee и Wrangler могут выставить на продажу

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. / ТАСС /. Корпорация VF изучает возможность продажи марок джинсов Lee и Wrangler в связи с падением их продаж. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, VF приходится признать, что уже несколько лет женщины приобретают главным образом спортивные леггинсы или джинсы более престижных марок J Brand и Frame. Поэтому корпорация, рыночная стоимость которой оценивается в $38 млрд, делает упор на такие товары, как кроссовки Vans, спортивные куртки The North Face и обувь от Timberland. В прошлом году объем продаж VF составил $2,66 млрд, а прибыль — $422 млн Как уточняет газета, в 2017 году в США джинсов всех марок было продано на $16,2 млрд по сравнению с $18,8 млрд в 2013 году. Спад продаж охватывает почти всех изготовителей данного типа одежды. Исключением является джинсы Levi Strauss.