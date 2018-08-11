Золото дорожает на фоне усиления геополитической напряженности

По данным с торговых площадок, новый виток геополитической напряженности привел к росту стоимости золота в пятницу вечером. Инвесторы встревожены двукратным повышением американской администрацией пошлин на алюминий и сталь из Турции. Котировки золота при этом не реагируют рост курса доллара.

«На фоне паники из-за Турции, распространяющейся на другие рынки, золото, традиционно используемое как безопасная инвестиция во времена неопределенности, начало больше привлекать трейдеров», — приводит Reuters слова аналитика Оле Хансена.

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