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Золото дорожает на фоне усиления геополитической напряженности
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Золото дорожает на фоне усиления геополитической напряженности 

Карельские вести 53 минуты назад
По данным с торговых площадок, новый виток геополитической напряженности привел к росту стоимости золота в пятницу вечером. Инвесторы встревожены двукратным повышением американской администрацией пошлин на алюминий и сталь из Турции. Котировки золота при этом не реагируют рост курса доллара.
«На фоне паники из-за Турции, распространяющейся на другие рынки, золото, традиционно используемое как безопасная инвестиция во времена неопределенности, начало больше привлекать трейдеров», — приводит Reuters слова аналитика Оле Хансена.
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