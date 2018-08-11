Ещё
Сколько стоит в мировых столицах квартира на ночь через сервис Airbnb
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.95
+0.08 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Сколько стоит в мировых столицах квартира на ночь через сервис Airbnb 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Недавно на INMYROOM мы рассказывали о популярном сейчас сервисе для бронирования жилья Airbnb. Компания Statista проанализировала, жители каких городов предлагают больше всего квартир через сервис и на какую сумму стоит рассчитывать.
Лидирующую позицию заняла столица Великобритании. В Лондоне на 6 августа 2018 года активно 59 302 объявлений, за ночь англичане в среднем просят 184 доллара. На второй строчке рейтинга Париж, объявлений там гораздо меньше ­— 38 522. Однако средняя стоимость ночи в городе любви ниже ­— 118 долларов. Замыкает тройку лидеров Нью-Йорк: на 35 083 объявлений в среднем выходит 186 долларов за ночь.
Наша столица заняла четвертое место рейтинга. В Москве сейчас 30 601 активное предложение. За ночь в среднем москвичи просят за 128 долларов.
Inmyroom: последние новости
Где находится самая дешевая квартира России? Цены на элитные квартиры в Москве взлетели на 6% Тарифы на ЖКХ могут вырасти на 2%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские банкоматы оказались под угрозой15
Трамп начал «крушить» валюты союзников России390
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе1061
Пенсионерам запретят продавать квартиры391
«Нашла коса на камень». Трамп и новая торговая война
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение