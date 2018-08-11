Сколько стоит в мировых столицах квартира на ночь через сервис Airbnb

Недавно на INMYROOM мы рассказывали о популярном сейчас сервисе для бронирования жилья Airbnb. Компания Statista проанализировала, жители каких городов предлагают больше всего квартир через сервис и на какую сумму стоит рассчитывать.

Лидирующую позицию заняла столица Великобритании. В Лондоне на 6 августа 2018 года активно 59 302 объявлений, за ночь англичане в среднем просят 184 доллара. На второй строчке рейтинга Париж, объявлений там гораздо меньше ­— 38 522. Однако средняя стоимость ночи в городе любви ниже ­— 118 долларов. Замыкает тройку лидеров Нью-Йорк: на 35 083 объявлений в среднем выходит 186 долларов за ночь.

Наша столица заняла четвертое место рейтинга. В Москве сейчас 30 601 активное предложение. За ночь в среднем москвичи просят за 128 долларов.