Владелец брендов Lee и Wrangler рассматривает продажу своего джинсового бизнеса

11 августа — Прокомпинфо. VF Corp рассматривает продажу своего джинсового бизнеса, сообщили источники The Wall Street Journal . Компания по производству одежды и обуви владеет популярными джинсовыми брендами Lee и Wrangler, а также небольшими брендами Rustlers и Rock & Republic.

Основываясь на продажах джинсового бизнеса, его можно было бы оценивать в несколько миллиардов долларов.

В прошлом году объем продаж составил $2,66 млрд, а прибыль — $422 млн Начиная с 2015 года, продажи упали на 5 процентов, а прибыль упала на 2 процента.

Спад в джинсовом бизнесе VF совпал с общими тенденциями отрасли. Продажи джинсов в США в прошлом году составили $16,2 млрд, что сократилось с 2013 года, когда объем продаж в отрасли составил $18,8 млрд

Акции VF Corp выросли после новостей о потенциальной продаже, достигнув 52-недельного максимума в $97.

В прошлом месяце компания сообщила о финансовых результатах за первый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. Среди других ведущих брендов VF — бренд Vans, бренд верхней одежды The North Face и производитель обуви Timberland.