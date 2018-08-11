UBS: пошлины США «потопят» американских экспортеров

Аналитики швейцарского банка UBS предупреждают об ударе пошлин США по американским же компаниям, ориентированным на мировую торговлю. Падение прибылей таких компаний в случае дальнейшей эскалации торгового спора между США и Китаем, по оценкам UBS, может составить от 10% до 40%. Об этом сообщает MarketWatch.

Речь идет о сырьевых и промышленных компаниях, акции которых в этом году демонстрируют более слабую ценовую динамику по сравнению с фондовым рынком в целом в условиях усиления глобального протекционизма. Так, индикатор сырьевых компаний в S&P 500 потерял с начала года 1,1%, индикатор промышленных компаний не изменился, в то время как сам индекс вырос на 7%.

Вашингтон с 23 августа доведет список китайских товаров, облагаемых повышенными пошлинами, до $50 млрд Повышение этой суммы до $200 млрд приведет к снижению совокупной прибыли компаний S&P 500 на 6%, прогнозируют эксперты. Дальнейшая эскалация торгового спора усилит отрицательные последствия для цепочек поставок, прибылей компаний и цен их акций, отмечают в UBS. Среди участников S&P 500 аналитики выделили 34 компании, которые, по их мнению, больше всего пострадают от торговых войн. Динамика акций группы этих компаний с начала текущего года на 7% хуже рынка в целом, пишут аналитики.