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UBS: пошлины США «потопят» американских экспортеров
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UBS: пошлины США «потопят» американских экспортеров 

BFM.RU 8 минут назад
Аналитики швейцарского банка UBS предупреждают об ударе пошлин США по американским же компаниям, ориентированным на мировую торговлю. Падение прибылей таких компаний в случае дальнейшей эскалации торгового спора между США и Китаем, по оценкам UBS, может составить от 10% до 40%. Об этом сообщает MarketWatch.
Речь идет о сырьевых и промышленных компаниях, акции которых в этом году демонстрируют более слабую ценовую динамику по сравнению с фондовым рынком в целом в условиях усиления глобального протекционизма. Так, индикатор сырьевых компаний в S&P 500 потерял с начала года 1,1%, индикатор промышленных компаний не изменился, в то время как сам индекс вырос на 7%.
Вашингтон с 23 августа доведет список китайских товаров, облагаемых повышенными пошлинами, до $50 млрд Повышение этой суммы до $200 млрд приведет к снижению совокупной прибыли компаний S&P 500 на 6%, прогнозируют эксперты. Дальнейшая эскалация торгового спора усилит отрицательные последствия для цепочек поставок, прибылей компаний и цен их акций, отмечают в UBS. Среди участников S&P 500 аналитики выделили 34 компании, которые, по их мнению, больше всего пострадают от торговых войн. Динамика акций группы этих компаний с начала текущего года на 7% хуже рынка в целом, пишут аналитики.
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