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Волгоградцы проспали очередной митинг против пенсионной реформы
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Волгоградцы проспали очередной митинг против пенсионной реформы 

v1.ru 1 час назад
В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 11 августа, утром стартовал очередной митинг против планов правительства по повышению пенсионного возраста. На площадь перед театром «Царицынская опера» пришли не больше 100 человек. Это в несколько раз меньше, чем на митинге 28 июля.
Сегодня организаторами митинга против пенсионной реформы в Волгограде выступил Волгоградско-Сталинградский комитет Компартии Коммунисты России. Мероприятие было с трудом согласовано с городской администрацией и ждали на нем не меньше 200 человек. На деле оказалось, что жители Волгограда предпочли хорошенько выспаться вместо того чтобы встать пораньше и сходить на митинг. — Сегодня на митинги присутствовали около 100 человек, а, может, и того меньше, сообщают волгоградцы V1.ru. — Основными лозунгами стали «Волгоград против!» и «Мы против повышения пенсионного возраста».
За неделю до митинга представитель компартии Виталий Осадчий сообщал, что собирается объединить волгоградцев 11 августа, чтобы «выразить протест против пенсионной реформы, а также недоверие всему антисоциальному курсу капиталистического правительства и думского большинства».
26 июля волгоградцев выводили на митинг профсоюзы. Больше 500 горожан тогда объявили о своем желании жить на пенсии, а не умереть до нее.
28 июля волгоградцы уже собирались на митинг возле «Царицынской оперы». Горожан против пенсионной реформы вывел на улицу Сталинградский обком КПРФ. Тогда на митинг пришли около 650 человек.
Проведенный в июне опрос V1.ru показал, что большинство жителей Волгограда настроены по отношению к пенсионной реформе резко негативно. Волгоградцы уверены, что большая часть людей не доживет до пенсии, а те, кому это удастся, будут жить в нищете.
На прошедшем 3 июля заключительном перед летними каникулами заседании депутаты Волгоградской областной думы большинством одобрили проект федерального закона об увеличении пенсионного возраста. 23 народных избранника, сказавшие «да» непопулярной в народе идее, оказались «родом» из «Единой России». Представители этой партии от Волгоградской области в Госдуме тоже оказались не против повышения пенсионного возраста.
Все новости по этой теме мы собрали в отдельном сюжете.
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