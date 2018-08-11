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Житель Обнинска отдал мошенникам 1,3 миллиона рублей
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Житель Обнинска отдал мошенникам 1,3 миллиона рублей 

Калуга 24 35 минут назад
Фото: Калуга 24
В общей сложности более 1,3 миллиона рублей перечислил житель Обнинска «брокерской» конторе, поверив обещаниям на ее сайте, что получит высокие доходы от операций с акциями. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, первый транш он сделал в январе, перечислив на незнакомый счет около 150 тысяч рублей. Но «брокеры» убедили клиента на этом не останавливаться, регулярно присылая ему отчеты о начислении процентов. В середине лета связь с администраторами сайта прервалась, а сам интернет-ресурс оказался заблокирован. Мужчина обратился в полицию, она возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). «Брокеров» ищут.
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