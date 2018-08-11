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Трутнев поручил открыть в Приморье два обновленных пункта пропуска
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Трутнев поручил открыть в Приморье два обновленных пункта пропуска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил открыть к концу 2019 года в Приморском крае два обновленных пропускных пункта через государственную границу. Об этом сообщило министерство РФ по развитию Дальнего Востока.
Трутнев поручил ввести в эксплуатацию пункт пропуска «Краскино» в декабре 2019 года. Также новый автомобильный пропускной пункт «Пограничный» предполагается открыть к июлю того же года.
При этом по федеральной программе проведут реконструкцию железнодорожного пропускного пункта «Пограничный». Практически 875 миллионов рублей выделено на эти цели. Предполагается построить административно-бытовое здание и инспекционно-досмотровый комплекс.
Данные меры позволят повысить пропускную способность пункта пропуска в 1,8 раза по объему грузов и в шесть раз по количеству пассажиров.
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