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За первые семь месяцев этого года объем внешней торговли провинции Шаньдун превысил 1 трлн юаней
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За первые семь месяцев этого года объем внешней торговли провинции Шаньдун превысил 1 трлн юаней 

ИА Синьхуа 8 минут назад
Цзинань, 11 августа /Синьхуа/ — Объем внешней торговли провинции Шаньдун /Восточный Китай/ по итогам первых семи месяцев этого года достиг 1,05 трлн юаней, увеличившись на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Цзинаньской таможне.
В частности, экспорт составил 574,76 млрд юаней, импорт — 472,9 млрд юней.
Латинская Америка стала крупнейшим экспортно-импортным рынком для Шаньдуна. Товарооборот между ними в январе-июле достиг 133,75 млрд юаней. За ней числятся США, ЕС, АСЕН, Республика Корея и Африка. На них приходится почти 70 процентов внешнего товарооборота Шаньдуна.
За указанный период времени в провинции был зарегистрирован заметный рост трансграничной онлайн-торговли, составив 1,69 млрд юней, с приростом на 82,1 процента. -0-
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