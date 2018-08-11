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В июле в Китае отмечен рост импорта угля
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В июле в Китае отмечен рост импорта угля 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 11 августа /Синьхуа/ — Китайский импорт угля в июле этого года побил новый рекорд за последние четыре с половиной года на фоне растущего спроса на энергетический уголь в связи с огромным потреблением электричества текущим летом.
Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, в июле в Китай было импортировано 29 млн тонн угля, что на 49 процентов больше, чем годом ранее, и стало самым рекордным за период с января 2014 года.
Импорт в стоимостном выражении составил 17,9 млрд юаней /порядка 2,6 млрд долл США/ с приростом на 63 процента.
Китай содействует использованию чистой энергии для сокращения его зависимости от угля, который все еще составлял 60,4 процента в энергобалансе в стране в 2017 году. Его доля снизилась лишь на 1,6 процентного пункта против 2016 года.
Растущий импорт и портовые запасы помогли сдержать рост цен на уголь. Так, китайский официальный угольный индекс цен на энергетический уголь Bohai-Rim Steam-Coal Price Index составил 567 юаней за тонну за неделю с 1 по 7 августа, оставшись на уровне предыдущей недели. -0-
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