В июле в Китае отмечен рост импорта угля

Пекин, 11 августа / Синьхуа / — Китайский импорт угля в июле этого года побил новый рекорд за последние четыре с половиной года на фоне растущего спроса на энергетический уголь в связи с огромным потреблением электричества текущим летом.

Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, в июле в Китай было импортировано 29 млн тонн угля, что на 49 процентов больше, чем годом ранее, и стало самым рекордным за период с января 2014 года.

Импорт в стоимостном выражении составил 17,9 млрд юаней /порядка 2,6 млрд долл США/ с приростом на 63 процента.

Китай содействует использованию чистой энергии для сокращения его зависимости от угля, который все еще составлял 60,4 процента в энергобалансе в стране в 2017 году. Его доля снизилась лишь на 1,6 процентного пункта против 2016 года.

Растущий импорт и портовые запасы помогли сдержать рост цен на уголь. Так, китайский официальный угольный индекс цен на энергетический уголь Bohai-Rim Steam-Coal Price Index составил 567 юаней за тонну за неделю с 1 по 7 августа, оставшись на уровне предыдущей недели. -0-