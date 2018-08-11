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Немецкие фермеры понесли миллиардный убыток из-за засухи
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Немецкие фермеры понесли миллиардный убыток из-за засухи 

Карельские вести 59 минут назад
Сельское хозяйство Германии в этом году серьезно пострадало от засухи. Как передает Deutsche Welle, предварительная оценка в нескольких регионах страны показала суммарный ущерб в 1,1 миллиарда евро. Больше всего пострадали фермеры в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн (убытки на 422 млн евро) и Саксонии (237 млн евро).
Власти земель определят окончательную сумму ущерба в конце августа. С ее учетом после сбора урожая начнутся компенсационные выплаты из федерального бюджета. В последний раз они потребовались после засухи в 2003 году.
Источник
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