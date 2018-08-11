Июльский показатель базовой инфляции в США достиг рекордного уровня за последние десять лет

Вашингтон, 11 августа / Синьхуа / — Согласно опубликованным министерством труда США в пятницу данным, показатель базовой инфляции июля достиг самого высокого уровня за последние десять лет. Аналитики полагают, что инфляционное давление заставит Федеральную резервную систему США продолжить постепенное увеличение процентной ставки.

Как показывают статданные, после сезонной корректировки рост индекса потребительских цен США в июле составил 0,2 проц по сравнению с июнем и 2,9 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исключая изменчивые цены на энергоресурсы и продукты питания, показатель базовой инфляции июля вырос на 0,2 проц по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,4 проц по сравнению с прошлогодней цифрой. Целевая базовая инфляция Федрезерва США — 2 проц.

В Министерстве труда США причинами роста базовой инфляции называют увеличение цен на арендную плату, подержанные автомобили, отделочные материалы и развлечения. —0—