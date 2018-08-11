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В Германии усомнились в обоснованности американских санкций против России
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В Германии усомнились в обоснованности американских санкций против России 

РИА Новости 13 минут назад
РИА Новости. Обоснования для новых санкций США в адрес РФ вызывают вопросы — премьер Нижней Саксонии
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