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В Германии усомнились в обоснованности американских санкций против России
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В Германии усомнились в обоснованности американских санкций против России
РИА Новости
13 минут назад
Комментарии
РИА Новости
. Обоснования для новых санкций США в адрес РФ вызывают вопросы — премьер Нижней Саксонии
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