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В Германии усомнились в обоснованности новых санкций США против России
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В Германии усомнились в обоснованности новых санкций США против России 

Авторадио 25 минут назад
Обоснованность новых санкций, введённых США против России, вызывает много вопросов. Об этом заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль на мероприятии, посвящённом перспективам германо-российских отношений. Агентству РИА Новости он заявил, что если Штаты планируют новые санкции в связи с обращением в России с боевыми веществами, то это вызывает много вопросов, начиная с самих обстоятельств дела. Вайль отметил, что как юрист придаёт большое значение тому, чтобы все обвинения могли быть доказаны. Кроме того, политик подчеркнул, что нам не нужно ещё больше санкций, нам нужно больше сотрудничества и диалога.
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