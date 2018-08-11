Экспортные контейнерные перевозки Китая набирают обороты в июле

Пекин, 11 августа / Синьхуа / — С устойчивым ростом экспорта в Китае, контейнерные перевозки в целях экспорта набрали обороты в июле, согласно данным Шанхайской судоходной биржи.

Средний индекс экспортных контейнерных перевозок в Китае составил 820,31 пункта в июле, что на 2,1 процента больше, чем месяцем ранее.

"Под воздействием пикового сезона, рынок экспортных контейнерных перевозок Китая сохранил тенденцию к росту, с увеличением общего спроса на перевозки", — говорится в заявлении биржи.

С начала этого года индекс в среднем снизился до 798,99 пункта с 820,47 пункта в прошлом году.

Индекс экспортных контейнерных перевозок Китая был впервые опубликован биржей 13 апреля 1998 года в качестве барометра рынка морских перевозок.

Экспорт Китая вырос на 6 проц. в годовом исчислении в июле и на 5 проц. за первые семь месяцев этого года. -0-