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Бывший глава Народного банка Китая заявил, что интернационализация юаня прогрессирует
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Бывший глава Народного банка Китая заявил, что интернационализация юаня прогрессирует 

ProComp.info 1 час назад
Фото: ProComp.info
11 августа — Прокомпинфо. Интернационализация юаня достигла прогресса, заявил Чжоу Сяочуань, бывший глава Народного банка Китая.
«Интернационализация юаня — это не линейный прогресс. Он будет двигаться быстрее, когда будут возможности для этого. Иногда, он будет двигаться медленнее. Но в долгосрочной перспективе интернационализация юаня по-прежнему многообещающая», — сказал Чжоу на финансовом форуме в Шанхае.
Чжоу заявил, что развитие финансовых санкций окажет определенное влияние на использование доллара США в качестве международной резервной валюты и в качестве международного платежного средства. Диверсификация важна для резервных валют, и юань и другие валюты начнут рассматриваться на международном уровне.
Чжоу ушел в отставку в марте этого года после 15 лет работы в Народном банке Китая.
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