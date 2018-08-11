Бывший глава Народного банка Китая заявил, что интернационализация юаня прогрессирует

11 августа — Прокомпинфо. Интернационализация юаня достигла прогресса, заявил Чжоу Сяочуань, бывший глава Народного банка Китая.

«Интернационализация юаня — это не линейный прогресс. Он будет двигаться быстрее, когда будут возможности для этого. Иногда, он будет двигаться медленнее. Но в долгосрочной перспективе интернационализация юаня по-прежнему многообещающая», — сказал Чжоу на финансовом форуме в Шанхае.

Чжоу заявил, что развитие финансовых санкций окажет определенное влияние на использование доллара США в качестве международной резервной валюты и в качестве международного платежного средства. Диверсификация важна для резервных валют, и юань и другие валюты начнут рассматриваться на международном уровне.

Чжоу ушел в отставку в марте этого года после 15 лет работы в Народном банке Китая.