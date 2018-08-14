Парки и скверы благоустроят в Ленинском округе Иркутска

Благоустраивать общественные пространства начали в Ленинском районе Иркутска. Там отремонтируют парки, скверы, дворы, а также построят новый стадион, сообщила 13 августа пресс-служба мэрии.

Началась реконструкция в сквере, расположенном на пересечении улиц Сибирских Партизан, Жукова и Шпачека. Он появился здесь в 1930-х годах, однако до наших дней сохранилась лишь скульптура женщины с ребенком, которая по легенде была установлена в честь работницы, вынесшей из горящего барака ребенка. Документально подтверждено, что 14 декабря 1935 года в бараке, в котором жили первые строители Иркутского авиационного завода , произошел крупный пожар, унесший жизни нескольких людей.

В сквере сделают асфальтобетонное пешеходное покрытие, установят клумбы, детскую и спортивную площадку с резиновым покрытием и тренажерами, лавочки, урны, информационные щиты и отремонтируют скульптуру. Кроме того, там высадят почти 80 кв. метров газона, саженцы лиственных и хвойных деревьев.

Обновится также пешеходный маршрут от улицы Розы Люксембург до рощи «Молодежная», где установят тротуары, новую остановку, скамейку и урны, сделают освещение, проведут санитарную рубку старых деревьев и кустов и сделают новое озеленение. Эти работы будут проводить одновременно с реконструкцией территории Храма Великомученика и Целителя Пантелеймона, входная группа которого расположена слева от пешеходного маршрута.

«Мы учли и идеи жителей — оформить пешеходную зону в ретро-стиле: установить «старинные» лавочки, урны, фонари с кронштейнами», — рассказала председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова

Возле школы №38 в сквере «Россия» идет строительство стадиона, где оборудуют резиновую беговую дорожку, площадку для пляжного волейбола, площадку с резинополом для баскетбола, футбола, волейбола, дорожку для прыжков в длину. Здесь также установят трибуны, освещение и видеонаблюдение.

Всего в 2018 году в Иркутске благоустроят 12 общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На это, включая дворовые территории, выделено более полумиллиарда рублей.