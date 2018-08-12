Список самых популярных автомобилей Европы с ценником до 22 тысяч долларов

Специалисты составили список, в который вошли самые популярные кроссоверы, которые автовладельцы смогут приобрести стоимостью до 22 тысяч долларов.

Рейтинг составлялся, основываясь исключительно на отзывах потребителей.

Первые три места достались автомобилям: Kiа Sроrtаgе, Nissаn Х-Trаil, Fоrd Kugа. За эти машины желащие отдадут до 22 тысяч долларов, сразу хочется отметить, что эти автомобили пользуются популярностью среди жителей Европы.

Nissаn Х-Trаil достаточно мощный авто, не смотря на последнего представителя ТОП-3, последнего представителя лидирующей тройки за такую же сумму можно купить только в базовой комплектации, двигатель развивает мощность до 120 «лошадей».

Далее в списке располагается Rеnаult Dustеr, базовая комплектация будет стоить потребителям всего 16 тысяч долларов.

За 19 тысяч долларов можно купить авто Nissаn Qаshqai.

В список самых популярных вошли также автомобили: Suzuкi Vitara, Suzuki SX4, Rеnаult Kаdjаr, их рыночная стоимость д 18 до 22 тысяч долларов.