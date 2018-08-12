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Список самых популярных автомобилей Европы с ценником до 22 тысяч долларов
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Список самых популярных автомобилей Европы с ценником до 22 тысяч долларов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Специалисты составили список, в который вошли самые популярные кроссоверы, которые автовладельцы смогут приобрести стоимостью до 22 тысяч долларов.
Рейтинг составлялся, основываясь исключительно на отзывах потребителей.
Первые три места достались автомобилям: Kiа Sроrtаgе, Nissаn Х-Trаil, Fоrd Kugа. За эти машины желащие отдадут до 22 тысяч долларов, сразу хочется отметить, что эти автомобили пользуются популярностью среди жителей Европы.
Nissаn Х-Trаil достаточно мощный авто, не смотря на последнего представителя ТОП-3, последнего представителя лидирующей тройки за такую же сумму можно купить только в базовой комплектации, двигатель развивает мощность до 120 «лошадей».
Далее в списке располагается Rеnаult Dustеr, базовая комплектация будет стоить потребителям всего 16 тысяч долларов.
За 19 тысяч долларов можно купить авто Nissаn Qаshqai.
В список самых популярных вошли также автомобили: Suzuкi Vitara, Suzuki SX4, Rеnаult Kаdjаr, их рыночная стоимость д 18 до 22 тысяч долларов.
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